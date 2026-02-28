Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Premios Goya 2026, en directo: última hora, nominados, películas favoritas, orden de entrega, actuaciones y detalles de la alfombra roja
Cultura
El cine español celebra este sábado su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya. Las películas con más nominaciones son 'Los Domingos', con trece, y 'Sirat', con once. Sigue la última hora de la ceremonia.

Félix Esteban
Susan Sarandon, premio Goya Internacional.
16:18
Luis Tosar, de secundario discreto a gran estrella del cine español: origen, éxitos y experiencia en Hollywood del presentador de los Goya 2026
16:03
26 años después la gala de los Premios Goya en Barcelona

Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.

16:00
Nueva cobertura en directo de los Premios Goya

Arrancamos la cobertura de la gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya. Te contamos el minuto a minuto de la ceremonia, en directo.

