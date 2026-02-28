Premios Goya 2026, en directo: última hora, nominados, películas favoritas, orden de entrega, actuaciones y detalles de la alfombra roja
El cine español celebra este sábado su gran fiesta en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya. Las películas con más nominaciones son 'Los Domingos', con trece, y 'Sirat', con once. Sigue la última hora de la ceremonia.
Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Arrancamos la cobertura de la gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya. Te contamos el minuto a minuto de la ceremonia, en directo.