Rigoberta Bandini: de revolucionar el Benidorm Fest a agitar los Goya

Hace dos años, Paula Ribó —35 años— fue una de las vencedoras de 'la noche de los Goya' al conseguir alzarse con el reconocimiento a la Mejor canción original por Yo solo quiero amor, tema que pertenece a la banda sonora de la película Te estoy amando locamente.

Por aquel entonces, Rigoberta Bandini, el alter ego de la catalana —así elegido porque le gusta el nombre de Rigoberta y Bandini es el protagonista de su libro preferido Pregúntale al polvo—, había aprendido a disfrutar de la fama y el éxito conquistado tras su paso por el Benidorm Fest, donde aterrizó como artista emergente de la música indie nacida durante la pandemia. En esa primera edición del certamen, del que saldría la candidatura a Eurovisión, la cantante y actriz de doblaje —fue la voz de Caillou y recientemente ha doblado a una de las protagonistas de Zootropolis 2— fue todo un fenómeno con Ay mamá y su puesta en escena, que incluía una estructura con forma de gran pecho en el escenario.

No tardó en posicionarse como una de las favoritas para ganar desde el inicio, pero, polémica mediante, finalmente fue Chanel la representante de España en el festival europeo de la canción en 2022.

Rigoberta Bandini en la premiere de 'Zootropolis 2'. GTRES

Meses después, de su paso por la ciudad alicantina, en octubre, la catalana lanzó su primer álbum, La emperatriz, que incluía la canción con la que concursó y que terminó convertida en himno feminista, además de éxitos como Perra, Julio Iglesias y Asi bailaba, su colaboración con Amaia. Con este trabajo, la artista catalana completó una breve gira que cerró el 18 de diciembre y con que el que decidió retirarse por un tiempo: “La verdad es que estoy un poquito hasta el coño de las cosas, ya no puedo más”.

Madre feliz de Nico, mujer orgullosa de Esteban

Ribó estuvo más de un año retirada de la escena pública, refugiada en su casa de Barcelona, pero no de la música. Continuó componiendo pero, sobre todo, dedicó tiempo a su familia, a su pareja, el cómico Esteban Navarro y a su hijo, Nico, del que se quedó embarazada cuando apenas llevaba seis meses de relación y que nació en 2020, en plena pandemia.

Durante ese tiempo de descanso también aprovechó para formalizar su relación y en junio de 2023 se casó con su chico en una boda oficiada por Ada Colau. "Es mi apoyo máximo, es la primera persona a la cual le enseño cualquier texto, cualquier canción y confío mucho en su visión", aseguraba la artista sobre su marido.

Reaapreció sobre los escenarios en enero de 2025, cuando acudió como artista invitada al Benidorm Fest donde presentó Kaiman, uno de los sencillos de su segundo disco, Jesucrista Superstar, que vio la luz en marzo de 2025. Antes ya había lanzado también Soy mayor, Aprenderás —en colaboración con Carmen Lancho— y Si muriera mañana. La obsesión con el físico, la dependencia de las redes, lo bueno y lo malo de la religión, la maternidad… son algunos de los temas que aborda en este nuevo trabajo.

Disco, gira en 2026 y goyas

En el mes de mayo Rigoberta Bandini inició la gira de este disco, con 10 conciertos en 2025. Aún le quedan otras 12 fechas en 2026, y estará en el Sonorama y en dos Noches del Botánica. El primer concierto lo dará el 15 de marzo, en Ciudad de México.

De momento, su gran reto es ser una de las protagonistas de la gran fiesta del cine español pues junto a Luis Tosar es la encargada de presentar los Premios Goya, además de cantar en la ceremonia. “Siento mucha responsabilidad, quiero que sea una gala increíble. Estoy muy feliz de compartirlo con Luis y me hace especial ilusión que sea en Barcelona”, aseguraba sobre el gran reto que afrontaba.

Además, en varias apariciones recientes, la pareja de presentadores ha asegurado se mostrarán reivindicativos desde el escenario. "Sería muy raro que hubiese alguna consigna de no subir y decir un poco lo que a uno le apetezca. Entonces, seguramente va a haber pines, y seguramente va a haber temas que se van a tocar", avanzaba Tosar.