Vídeo en directo: Ayuso responde en la sesión de control en la Asamblea de Madrid
Vídeo en directo: Ayuso responde en la sesión de control en la Asamblea de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde a las preguntas de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid en al semana en la que se está juzgando al fiscal general del Estado por una supuesta filtración de los datos de la pareja de la presidenta madrileña. 

Redacción HuffPost
