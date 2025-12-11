Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vídeo en directo: El Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria en el último pleno del año
Vídeos
Vídeos

Vídeo en directo: El Congreso vota los objetivos de estabilidad presupuestaria en el último pleno del año 

El Congreso de los Diputados celebra este jueves su último pleno del año con la mira puesta en si el Gobierno será capaz de sacar adelante algunas votaciones clave, como la senda de estabilidad, la subida de sueldo a los funcionarios o un decreto con algunos de los compromisos adquiridos con Junts para intentar mantener a flote la legislatura.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti