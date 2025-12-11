Imágenes por satélite descubren que algo está creciendo en el sitio de construcción más grande del mundo

El que hoy se considera el sitio de construcción más grande del mundo, Neom, vuelve a mostrar movimiento. Nuevas imágenes por satélite revelan que en Oxagon, el enorme puerto industrial del megaproyecto saudí, las obras no solo continúan, sino que avanzan con fuerza: más estructuras sobre el agua, ampliación del muelle y las primeras operaciones portuarias ya en marcha.

Se trata de una pieza clave del plan saudí Visión 2030, un proyecto de 500.000 millones de dólares que busca transformar la economía del país. Este distrito está diseñado para funcionar con energías renovables, integrar sistemas automatizados y convertirse en un centro logístico capaz de recibir a los mayores portacontenedores del mundo.

Según las imágenes, la zona marítima se ha expandido de forma clara durante el último año. En noviembre, la constructora BESIX entregó más de 4 kilómetros de muelle y siete atracaderos, con profundidades de hasta 18,5 metros. La futura terminal de 900 metros podrá mover unos 1,5 millones de contenedores anuales mediante sistemas automatizados.

El puerto ocupa una posición estratégica en una de las rutas marítimas más transitadas del planeta. En julio, una prueba de envío entre Egipto e Irak usando Oxagon redujo el tiempo de tránsito a la mitad.

Según la directora del puerto, Melissa Blake, quien habló sobre ello en el Financial Times, “nos vemos como un acelerador del sistema operativo Lighthouse, utilizándolo como hoja de ruta para integrar la cadena de suministro de extremo a extremo”, señaló.

Se espera que esté listo el próximo año

Por su parte, David Lories, de BESIX Middle East, afirmó: “Se desarrollaron métodos de construcción para garantizar que la calidad del aire y del agua se mantuviera por debajo de los límites regulatorios en todo momento”. Oxagon ya está manejando carga, y la terminal de contenedores se espera que opere a pleno rendimiento en 2026.