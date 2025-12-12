La revista L'Espresso elige a Sánchez persona del año: las razones van a escocer a más de uno (y de dos)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido elegido "persona del año" por la revista italiana L'Espresso, una revista política y cultural italiana de 1955 del Gruppo Editoriale L'Espresso cuyo mayor accionista y presidente es Carlo De Benedetti.

"Cada diciembre, al elegir a la Persona del Año, no pretendemos homenajear a los exitosos ni a los icónicos, sino a quienes han logrado transmitir un mensaje claro, una señal. Este año, la señal proviene de Madrid y lleva el nombre de Pedro Sánchez", dice la revista sobre su elección.

Para L'Espresso, este reconocimiento se basa "en un hecho innegable": "Mientras muchas economías europeas atraviesan dificultades, la española sigue prosperando". "En 2023, el PIB creció un 2,7 %, en 2024 un 3,5 % y 2025, según las estimaciones, ahora en fase semifinal, de la Comisión Europea, cerrará con un aumento del 2,9 %", señala el medio, que dice de estos datos que "no tienen parangón".

El medio italiano tiene varias piezas donde habla de Sánchez, una de ellas donde dicen quién es su persona del año y otra que explica por qué han elegido al dirigente socialista para su portada de diciembre.

"Más derechos, más libertad. Empleo, desarrollo, redistribución de la riqueza, defensa de los derechos civiles y lucha contra las grandes tecnológicas. Estos objetivos, alcanzados en 2025, convierten a Pedro Sánchez en la Persona del Año, figurando en la portada del nuevo número de L'Espresso", explican.

España, "un modelo" para Europa

El editor Emilio Carelli señala en su editorial que "los éxitos de España deben ser un modelo para toda Europa". Además, comparan la situación de España con la que viven ellos en Italia. Carlo Cottarelli explica en un artículo dentro del número de diciembre que la comparación con Italia es "despiadada".

Dice que los dos países han creado empleo "pero solo España ha logrado transformar ese nuevo empleo en un crecimiento sólido, hasta el punto de que hoy la economía española por sí sola representa el 40 % del crecimiento del PIB de la eurozona".

En un noticia titulada, Pedro Sánchez: un líder capaz, referente de otra política, explican que el presidente del Gobierno es el segundo líder europeo en el que más confían los italianos, según el Informe Censis, sólo por detrás del Papa León XIV.

Imagen de la web del medio italiano L'Espresso L'Espresso

"Además, la abrumadora respuesta de nuestros lectores en los últimos meses —quienes en nuestra página web y redes sociales han expresado un creciente interés en sus políticas y el papel del gobierno progresista español en Europa— ha confirmado que la figura del presidente del Gobierno español también tiene un significado para nuestro país", explican en dicha noticia .

También ponen sobre la mesa lo que consideran éxitos fuera de las fronteras españolas como, por ejemplo, plantar cara a Donald Trump y negarse a elevar el gasto en defensa un 5% y, sobre todo, su papel en la masacre de Israel en Gaza.

Y ojo a su párrafo final: "Por todo esto, Pedro Sánchez no solo se presenta como un líder capaz: es un referente en una Europa sumida en el miedo y la incertidumbre. Nuestra Persona del Año representa la idea de que otra política —más justa, más valiente, más europea— no solo es posible, sino que ya es una realidad".