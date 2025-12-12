No solo Rosalía: los editores del Tiny Desk incluyen también a esta otra artista española entre los mejores discos de 2025

Si hay alguna artista española que haya logrado colarse en casi todos los recopilatorios de este 2025, esa ha sido Rosalía. Su disco Lux, que ha supuesto una ruptura con lo establecido con el panorama musical incluyendo canciones en 13 idiomas, arreglos y composiciones propias de la ópera y la música clásica, ha recibido las alabanzas de medios como The New Yorker o Rolling Stone.

Ahora los editores encargados de organizar las actuaciones virales Tiny Desk —donde han participado nombres como Dua Lipa, Bad Bunny, C. Tangana o Ca7riel y Paco Amoroso—, de la principal emisora estadounidense, la pública NPR, lo han incluido entre sus 20 mejores discos de este 2025.

NPR compara el misticismo de Rosalía con el del saxofonista de jazz John Coltrane en su disco A love supreme (1964). "Tras casi una hora de meditaciones intensas y muy musicales sobre temas como el misticismo femenino, la luz contra la oscuridad, así como la espiritualidad y lo sagrado, Rosalía también se encuentra cara a cara con Dios. Pero le pide a Dios que la encuentre a mitad de camino", señalan en la publicación.

A pesar de las alabanzas al álbum de Rosalía, esto no ha sido lo más sorprendente del listado publicado por la emisora, ya que han incluido el trabajo de otra artista catalana: Queralt Lahoz, por su álbum 9:30 PM.

El "maximalismo energético" de Queralt Lahoz da la sorpresa en el listado

Con este disco, publicado el pasado mes de abril, la emisora señala que la de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) "como una de las artistas emergentes más prometedoras del alternativo latino". Califican sus sonidos como "maximalismo energético, con ritmos insistentes e instrumentales impactantes que captan la atención" y destacan especialmente la voz de la artista, de la que dicen que es "imposible de ignorar", "sensual y suave".

Asimismo, destacan en este trabajo que incluye temas como YNEPN o LA FE, que hay presencia del sonido flamenco contemporáneo, pero también pop y música urbana. Para la publicación, en este disco "hay una textura en su brillo hecha para perdurar".

9:30 PM, un "un fuerte trabajo autobiográfico" de una artista a la que ya compararon con Rosalía

Para Lahoz, este segundo disco le ha supuesto, tal y como contó a El HuffPost, "un trabajo de sanación y un trabajo de introspección", en el que repasó varios episodios personales para conocerse a sí misma.

"Ha sido muy fuerte, muy necesario, muy terapéutico, también con terapia real, con psicólogas que me han estado ayudando a lo largo de estos años", añadió entonces. Sobre la mezcolanza de géneros en su trabajo y si ha recibido críticas por parte de lo urbano o por parte del flamenco, Lahoz destacó su trabajo durante años en ambos géneros.

"La peña que critica el flamenco es la peña que no ha cantado ni hecho flamenco en su vida. Es la gente que solamente se dedica a mirar y a decir 'tú sí, tú no'. ¿Con qué criterio? Desde fuera es muy fácil todo", indicó. Para Lahoz, tampoco fue fácil durante un inicio las comparaciones con Rosalía, pero con el tiempo ha acabado abrazando esas palabras y verlo como un halago.

"Al principio me rayaba mucho, tengo que decir que yo caí en la trampa de rayarme y de decir 'no, yo no soy eso, yo soy diferente'. Incluso de molestarme porque me comparasen con Rosalía, o con la María José [Llergo] y tal. Es que somos tan diferentes que si realmente escuchas mi obra no me vas a comparar. Evidentemente somos coetáneas, pero somos otros mundos", señaló.

De hecho, recuerda que en 2020, con su primer trabajo, cambió el chip: "Dije 'tío, ¿cómo me voy a molestar si es un honor?'. Es un honor que nos comparen a todas porque significa que estamos haciendo las cosas bien, que somos buenas, que estamos ahí".