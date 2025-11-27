Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Vídeo en directo: El Gobierno afronta un pleno clave para los presupuestos
Vídeos
Vídeos

Vídeo en directo: El Gobierno afronta un pleno clave para los presupuestos

El Pleno debate la convalidación o derogación de un real decreto-ley con medidas de respuesta frente a los daños causados por la DANA y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. También ve el dictamen sobre un acuerdo de extradición entre España y Jordania; la avocación de iniciativas legislativas; y la propuesta de creación de una subcomisión sobre el sector veterinario.

Redacción HuffPost
Vídeos para ti