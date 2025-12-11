Marco Mengoni, dos veces participante en Eurovisión con Italia, habla claro de la decisión de España de no ir por Israel

La decisión de España de no acudir a Eurovisión 2026 por la presencia de Israel sigue dando que hablar por todo el mundo. De hecho, desde este miércoles, Islandia se ha sumado a España, Países Bajos, Eslovenia e Irlanda y tampoco acudirá al festival por la presencia de Israel.

"Tras el debate público y la reacción a la decisión de la UER tomada la semana pasada, se desprende claramente que no habrá ni alegría ni paz con respecto a la participación de RÚV en Eurovisión. Por lo tanto, no participaremos en Eurovisión el próximo año", han comunicado desde la televisión pública de Islandia, que llevaba participando de forma ininterrumpida en el concurso desde el año 2002.

También se ha pronunciado sobre esta cuestión Marco Mengoni, participante en dos ocasiones con Italia en Eurovisión, que ha mostrado su apoyo a España por la decisión de no acudir en respuesta a la masacre de Israel en Gaza.

"Como ser humano, estoy con España. Es un mensaje muy fuerte y necesario, porque la situación es absurda", ha dicho el artista italiano en palabras que ha recogido jenesaispop.com.

"Igual que Eurovisión, la música también tiene una parte política. Escribo, hablo y canto de emociones, sensaciones, de seres humanos. Claro que tengo que decir lo que pienso", ha añadido.

RTVE, ejemplo mundial

Hace unos días, para anunciar la decisión de España, desde La Hora de La 1 se compartió un vídeo de 33 segundos con la pantalla partida donde por un lado se podía ver la actuación de Israel en 2025 en la parte derecha de la pantalla y los bombardeos a Gaza en el lado izquierdo.

Ese corte ha dado la vuelta al mundo y ha llegado a ser comentado en cadenas de televisión de todo el globo: "España acaba de hacer que el boicot sea imposible de ignorar. Se transmitió la participación de Israel en Eurovisión mientras se reproducían debajo imágenes del ataque a Gaza. Música pop arriba, destrucción masiva abajo. El mundo está cansado de Israel", dice una de las cuentas que lo ha compartido con más de 58.000 'me gusta'.