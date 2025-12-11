Las tres palabras con las que Carlos Alsina define a Gabriel Rufián puede que hasta a él le sorprendan

Carlos Alsina ha dedicado parte de su monólogo matinal de este jueves 11 de diciembre al diputado Gabriel Rufián, que este miércoles dejó uno de los mensajes más contundentes en el Congreso al presidente del Gobierno.

Rufián le ha advertido de que "no le va a echar la corrupción, lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida", en referencia a la subida de numerosos productos básicos de la cesta de la compra como leche y huevos.

"Rufián es inteligente, es hábil y es trabajador", ha dicho en primera instancia el periodista del dirigente catalán de ERC. "Está más cómodo que nunca en la vida y en el debate parlamentario. Ya se curó de la alergia infantil aquella que sentía por las cortes españolas de las que prometió librarse en cuanto Cataluña dejara de ser España", ha proseguido contando.

Ha añadido Alsina que Rufián ya se ha olvido de cosas como la autodeterminación, la plurinacionalidad y "todas esas banderas que en otro tiempo le parecían prioritarias": "Ya se pasó la urgencia de la república catalana y todo aquello".

Para el periodista, Rufián "ha mutado en portavoz del malestar de los españoles de España y ha asumido el papel de vigía que advierte al capitán de la barca progresista de los icebergs que le rodean".

Ha recogido Alsina la advertencia —"bien tirada"— sobre el precio de la vivienda en España y la que ha hecho ahora sobre la subida de los precios: "Es hábil porque conecta con el escepticismo transversal que provoca el autobombo que el presidente practica a diario".

Señala Alsina que Rufián es hábil porque mientras está con estos discursos "pasa de puntillas" sobre la corrupción del Gobierno socialista que su partido apoya: "El Gobierno de los Ábalos, los Cerdanes y los Koldos".

Ábalos, a juicio

Precisamente, este mismo jueves, el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha acordado la apertura de juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Los dos primeros seguirán por ahora en prisión preventiva.

Puente ha dictado un auto en el que les envía a juicio por los delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, activo y pasivo, uso de información privilegiada, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos; falsedad en documento oficial y prevaricación.