Vídeo en directo: programa especial Un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca
Vídeo en directo: programa especial Un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

El 20 de enero se cumple un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. EL PAÍS, en colaboración con la Cadena SER y el Huffpost, analizará los temas que están pendientes en la agenda del presidente norteamericano y que tienen al mundo en vilo, la guerra de Gaza, la invasión de Ucrania, las amenazas a Groenlandia o su política exterior en Latinoamérica.

