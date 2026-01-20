Vídeo en directo: programa especial Un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca
El 20 de enero se cumple un año del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. EL PAÍS, en colaboración con la Cadena SER y el Huffpost, analizará los temas que están pendientes en la agenda del presidente norteamericano y que tienen al mundo en vilo, la guerra de Gaza, la invasión de Ucrania, las amenazas a Groenlandia o su política exterior en Latinoamérica.
