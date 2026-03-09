Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El actor Mark Ruffalo se pronuncia sobre Pedro Sánchez de una forma que no se vio ni en los Goya
Virales
Virales

El actor Mark Ruffalo se pronuncia sobre Pedro Sánchez de una forma que no se vio ni en los Goya

Hace unos días también apoyó a Manuela Bergerot, de Más Madrid. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Mark Ruffalo y Pedro Sánchez
Mark Ruffalo y Pedro SánchezGETTY

El actor Mark Ruffalo, conocido entre otros por su papel de El Increíble Hulk en las películas de Marvel, ha posado sus ojos en España y ya van dos veces en cuatro días en el que se inmiscuye en los asuntos nacionales. 

Si hace unos días, Ruffalo compartía en sus redes las palabras de Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, dirigidas a Ayuso, ahora se ha pronunciado directamente sobre Pedro Sánchez. 

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Haz lo contrario de lo que pasó en Irak! Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada", ha empezado diciendo en la red social Threads, de Meta. 

Y ha añadido: "Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu pero va a paralizar al mundo y causar tanta sangre y muerte y todavía hay una razón real por la que los EE.UU. están siendo arrastrados a ello. Todo el mundo sufrirá". 

Ruffalo-Bergerot-Ayuso

Antes, el famoso actor publicó en sus redes las palabras de la líder de la oposición de Madrid en respuesta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Allí decía que el primer objetivo de Netanyahu y de Trump en Irán fue un colegio donde murieron 160 niñas. 

"Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas y mientras tanto una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo, así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes", dijo Bergero en la Asamblea de Madrid. 

"Ustedes jalean una guerra que va a traer caos e inseguridad", señaló la portavoz de Más Madrid, que reprochó a Ayuso el camino que estaba siguiendo el PP y que recordaba mucho al de la guerra de Irak. 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

"Aznar, Abascal y Ayuso, son todos lo mismo", comentó Bergerot. "Lo único que le hemos visto hacer es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses de España, afortunadamente ustedes no gobiernan España y no nos van a poner en peligro", sentenció. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos