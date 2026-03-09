El actor Mark Ruffalo se pronuncia sobre Pedro Sánchez de una forma que no se vio ni en los Goya

El actor Mark Ruffalo, conocido entre otros por su papel de El Increíble Hulk en las películas de Marvel, ha posado sus ojos en España y ya van dos veces en cuatro días en el que se inmiscuye en los asuntos nacionales.

Si hace unos días, Ruffalo compartía en sus redes las palabras de Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, dirigidas a Ayuso, ahora se ha pronunciado directamente sobre Pedro Sánchez.

"Este hombre debería estar liderando a la UE en estos tiempos peligrosos. Tenemos que retirarnos de esta guerra. ¡Haz lo contrario de lo que pasó en Irak! Paren esta locura. Irán no es una nación atrasada", ha empezado diciendo en la red social Threads, de Meta.

Y ha añadido: "Lamentablemente estamos subestimando a sus militares, a la sociedad y a su gente. Esta es una metedura estratégica forzada por Netanyahu pero va a paralizar al mundo y causar tanta sangre y muerte y todavía hay una razón real por la que los EE.UU. están siendo arrastrados a ello. Todo el mundo sufrirá".

Ruffalo-Bergerot-Ayuso

Antes, el famoso actor publicó en sus redes las palabras de la líder de la oposición de Madrid en respuesta a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Allí decía que el primer objetivo de Netanyahu y de Trump en Irán fue un colegio donde murieron 160 niñas.

"Presidenta, el primer objetivo militar de Netanyahu y Trump ha sido bombardear una escuela femenina asesinando a 160 niñas y mientras tanto una portavoz de su partido dice que es una magnífica noticia para el feminismo, así es como la derecha defiende los derechos de las mujeres iraníes", dijo Bergero en la Asamblea de Madrid.

"Ustedes jalean una guerra que va a traer caos e inseguridad", señaló la portavoz de Más Madrid, que reprochó a Ayuso el camino que estaba siguiendo el PP y que recordaba mucho al de la guerra de Irak.

"Aznar, Abascal y Ayuso, son todos lo mismo", comentó Bergerot. "Lo único que le hemos visto hacer es arrastrarse ante una potencia extranjera en contra de los intereses de España, afortunadamente ustedes no gobiernan España y no nos van a poner en peligro", sentenció.