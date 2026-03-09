Quién es Taz Skylar, el actor canario que visita 'La Revuelta' y lo está petando en Netflix

Si los fanáticos del anime tienen que apuntarse una fecha en el calendario, sin duda tiene que ser este lunes 9 de marzo. La Revuelta, programa nocturno de TVE, tiene como invitado a uno de los actores de Netflix de moda: Taz Skylar (30 años)

Esta noche, a partir de las 21:45 horas en La 1, presentará la segunda temporada de One Piece, el live action de los manganimes más populares de la historia, y lo que le ha dado una tremenda fama internacional.

En la serie, producida por Netflix, interpreta a Sanji, un carismático cocinero de los Sombreros de Paja, un grupo de piratas capitaneados por el protagonista de la historia, Luffy (interpretado por Iñaki Godoy).

Canarias siempre será su Canarias

De padre libanés y madre británica, nació y se crio en Tenerife (Islas Canarias), isla a la que está profundamente arraigado y de la que ha hecho alarde durante su carrera en Hollywood. Lo dejó muy claro, y con un acento canario muy remarcado en el podcast Albóndigas, presentado por Santi Alverú: "Yo crecí, CRECÍ, en Canarias".

Su carrera la ha tenido fuera de España, donde apenas ha tenido alguna oportunidad y por eso no se siente parte del cine español, un caso parecido al de Dafne Keen: "Obviamente, no me siento parte porque no he participado. Me fallaría la matemática si dijese que me siento parte. Me siento fan del cine de nuestro país y fan de nuestra cultura".

"Fui al colegio en Tenerife, me crié, incluso cuando me fui del cole y de España, seguía volviendo. Siempre me he sentido muy, muy, muy canario y me ha costado, sobre todo al principio, encontrar mi personalidad en inglés", defendió.

Sanji le cambió la vida

Para el papel del rubio mujeriego, llevó a cabo una preparación física extrema. Su estatura, 1,84 metros, también fue clave para hacerse con el personaje (1,80 metros).

Teniendo en cuenta que Sanji utiliza un estilo de combate cuerpo a cuerpo utilizando las piernas, se sometió a un entrenamiento intensivo de 8 horas diarias en diferentes artes marciales como taekwondo, del que es cinturón negro, capoeira y savate. Todo para realizar sus propias escenas de acción.

Para la segunda temporada no fue a menos, incluyó algunos periodos de ayuno y ha recomendado tajamente no seguir estos métodos de entrenamiento.

En qué proyectos ha participado

Aunque su fama haya terminado de consolidarse gracias a su papel de Sanji, Taz Skylar ya tenía una carrera consolidada no solo como actor, sino también como guionista y productor.