Àngels Barceló, periodista, 62 años, viaja a Israel en medio de la guerra: "Lo han vuelto a hacer, han vuelto a normalizar otro conflicto"

La periodista Àngels Barceló, junto al equipo de Hoy por Hoy de la Cadena SER, se ha desplazado hasta Tel Aviv (Israel) para realizar este lunes un programa especial sobre la guerra en Oriente Próximo.

La directora y presentadora de Hoy por Hoy ha iniciado el programa con su habitual firma, en la que ha asegurado que entre los ciudadanos de Tel Aviv no existe ningún tipo de movimiento contra la guerra que el país está librando contra Irán.

"Nadie aquí quiere normalizar la situación, eso es lo que dicen, no es del gusto de nadie el sonido de las bombas, o las carreras hasta los refugios, pero el ambiente que se respira dice lo contrario, parece que en un país como este acostumbrado a las guerras, lo han vuelto a hacer, han vuelto a normalizar otro conflicto", ha expresado la periodista de 62 años.

Respecto a Tel Aviv, Àngels Barceló ha señalado que "es una ciudad llena de vida, tradicionalmente con la mentalidad mucho más abierta que en el resto del país. Pero ahora mismo no hay ningún tipo de contestación a la operación militar lanzada por Netanyahu de la mano de Trump. Según las encuestas, el 90% de los judíos israelíes avalan la guerra iniciada por su primer ministro".

Tel Aviv, una de las ciudades más amenazadas de Israel

La ausencia de respuesta por parte de los residentes de Tel Aviv es especialmente llamativa si se tiene en cuenta que, al tratarse del centro económico y financiero de Israel, la ciudad es una de las más amenazadas del país.

En ese sentido, la directora y presentadora de Hoy por Hoy ha contado que "esta misma noche el refugio del hotel ha vuelto a llenarse ante una nueva alerta. Los israelíes, a pesar de que intentan llevar una vida normal, responden a las sirenas escondiéndose en los búnkeres, incluso en algunos de ellos empiezan a hacer ya la vida, aunque no haya alarmas".

Por lo tanto, todo apunta a que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no tiene que preocuparse en absoluto de que pueda haber protestas en el país por haber decidido atacar a Irán junto a EEUU.