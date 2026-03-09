Mercadona hace un cambio histórico en sus supermercados después de años y sin que nadie esté reparando en ello

Mercadona es el supermercado más famoso de España y los datos así lo dicen. El gigante valenciano se ha consagrado como líder en distribución en España tras llegar a casi el 30% de la cuota de mercado en 2025, según los datos del informe El Mercado del Gran Consumo en España.

Al ser tan famoso, cualquier detalle pasa enseguida a ser tema de conversación en las redes sociales, donde cada pequeño cambio se convierte en un mundo para los fans del supermercado.

En Reddit, alguien se ha dado cuenta de que Mercadona está cambiando la fuente de letra de los tickets de los precios. La nueva forma de los números y de las letras es algo más redondeada.

Este descubrimiento ha dejado varios mensajes en Reddit sobre el cambio. "Me da ternura la gente que se da cuenta de los pequeños detalles de la vida como ese", "No es la comic sans, eso descarta que la hayan elegido los bonobos de recursos humanos", "Esto se merece una manifestación. ¿Quienes se creen para cambiar la fuente de letra sin avisar?" y "Y las etiquetas verdes de novedad" son algunos de los mensajes que se pueden leer la publicación.

Publicación de Reddit sobre Mercadona Reddit

Ranking de supermercados



Después de Mercadona, el supermercado con más cuota de pantalla es Carrefour, seguido del alemán Lidl y de Dia, completa este top cinco Eroski con un 4,8% de cuota de mercado. Cierra El ranking El Corte Inglés con un 1,6%.

Estos son los supermercados de España con más cuota de mercado, es decir, que más vendieron en 2025, en orden: