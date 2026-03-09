China despliega en el estrecho de Ormuz el mayor buque de inteligencia del mundo, con sensores capaces de rastrear 1.200 misiles simultáneamente desde el conflicto con Irán

Oficiales navales en el centro de control de un buque de guerra chino, durante unas maniobras.

China asombra al mundo en poderío tecnológico, pero también militar, lo que provoca inquietud en el mundo, aunque oficialmente el gigante asiático se mantenga al margen del conflicto. Y más aún si una de sus "joyas" aparece en pleno foco, en el golfo de Omán, muy cerca del estrecho de Ormuz.

Hasta allí han trasladado los chinos el considerado mayor buque de inteligencia naval del mundo, el Liaowang-1, un enorme barco de reconocimiento de unas 30.000 toneladas que entró oficialmente en servicio en 2025 y que está equipado con sensores capaces de rastrear hasta 1.200 misiles o aeronaves al mismo tiempo.

La presencia del buque en esta zona del golfo Pérsico ha despertado la atención de los analistas militares porque coincide justo en pleno conflicto entre EEUU, Israel e Irán. Aunque Pekín no ha anunciado una misión militar directa, la ubicación del barco permite observar prácticamente toda la actividad militar de la región, incluido uno de los pasos marítimos más sensibles del planeta.

Según el portal especializado Defense Security Asia, el Liaowang-1 dispone de un sistema de vigilancia con un alcance de hasta 6.000 kilómetros, suficiente para cubrir amplias zonas de Oriente Medio. Esto incluye rutas clave para el transporte de energía y áreas donde operan fuerzas navales de EEUU, Irán y varios países aliados.

Un "superordenador flotante" para inteligencia militar

Oficialmente, China describe el Liaowang-1 como una plataforma de seguimiento espacial, diseñada para monitorizar satélites y apoyar misiones aeroespaciales. Sin embargo, varios analistas señalan que sus capacidades van mucho más allá de esa función.

De acuerdo con la revista especializada Portal Stoczniowy, el buque también puede interceptar y analizar señales electromagnéticas, como emisiones de radar, comunicaciones militares o datos procedentes de misiles y aeronaves.

Esta tecnología forma parte de los sistemas conocidos como SIGINT (inteligencia de señales), utilizados para recopilar información sobre actividades militares en tiempo real.

Los sensores instalados en el Liaowang-1 permitirían rastrear hasta 1.200 objetivos al mismo tiempo, entre ellos aviones, misiles o sistemas de defensa aérea. Toda esa información se procesa mediante sistemas informáticos avanzados y herramientas de inteligencia artificial, capaces de analizar grandes volúmenes de datos en segundos.

Un analista citado por Defense Security Asia resume su capacidad con una frase contundente: "El Liaowang-1 no es un barco, sino un superordenador flotante". Su misión principal sería construir una imagen detallada de la actividad militar en la región mediante el análisis continuo de señales electrónicas.

Escoltado por algunos de los buques más avanzados de China



El despliegue del Liaowang-1 no se ha realizado en solitario. El buque está acompañado por dos barcos de guerra modernos de la Armada china: un crucero Tipo 055 y un destructor Tipo 052D.

El Tipo 055 es uno de los buques de superficie más avanzados de China y suele compararse con los grandes destructores o cruceros de otras potencias navales. Está equipado con sistemas de defensa aérea y misiles de largo alcance. El Tipo 052D, por su parte, es un destructor especializado en defensa antiaérea y guerra electrónica.

La presencia de estos buques tiene un objetivo claro: proteger al Liaowang-1, que debido a su valor estratégico podría convertirse en un objetivo prioritario en caso de escalada militar.

Según las informaciones disponibles, el barco se mantiene en aguas internacionales, una decisión que permite a China evitar conflictos legales directos con los países de la zona mientras mantiene su capacidad de observación.

¿Puede beneficiar a Irán?



Algunos analistas plantean que los datos recopilados por el buque podrían, al menos teóricamente, beneficiar a Irán, especialmente si el país necesitara mejorar sus sistemas de alerta temprana ante posibles ataques.

Según el Portal Stoczniowy, la información captada por el Liaowang-1 podría ayudar a detectar lanzamientos de misiles o movimientos militares con antelación y permitir ajustar las defensas aéreas. Esto sería especialmente relevante después de que, según diversas evaluaciones militares, Irán haya sufrido daños en parte de su infraestructura defensiva durante ataques recientes.

Sin embargo, no existe ninguna prueba pública de que China esté compartiendo esos datos con Teherán. Pekín mantiene oficialmente una postura de prudencia en el conflicto regional y evita implicarse directamente en las tensiones militares.

Aun así, el despliegue del Liaowang-1 muestra hasta qué punto las grandes potencias utilizan cada vez más tecnología de inteligencia electrónica y vigilancia estratégica para seguir de cerca los conflictos internacionales.

Comparativa del poderío naval militar de China frente a EEUU

China ya tiene más barcos de guerra que EEUU, pero la ventaja cualitativa en tecnología, aviación embarcada, submarinos nucleares y capacidad de operar en todo el mundo sigue siendo claramente estadounidense.

EEUU cuenta con unas 295-300 unidades de battle force ships (portaviones, submarinos, destructores, anfibios, etc.) a finales de 2024.

de (portaviones, submarinos, destructores, anfibios, etc.) a finales de 2024. China ronda los 370 buques de combate y podría alcanzar 395-425 hacia 2030 , según estimaciones recientes.

, según estimaciones recientes. La diferencia es que la US Navy está pensada para operar de forma sostenida en todos los océanos , mientras que la PLAN (Armada china) prioriza el Indo‑Pacífico y el entorno de China.

, mientras que la PLAN y el entorno de China. Los 11 portaviones nucleares superportaaviones de EEUU , con 70-80 aeronaves cada uno, permiten proyectar fuerza en cualquier océano y sostener operaciones de larga duración. China cuenta con 3.

, con 70-80 aeronaves cada uno, permiten proyectar fuerza en cualquier océano y sostener operaciones de larga duración. China cuenta con 3. La flota submarina estadounidense (especialmente los Virginia y Ohio) es considerada tecnológicamente superior en sigilo, sensores y misiles, con capacidad nuclear global, pero los submarinos chinos han mejorado mucho, pero aún arrastran carencias en ruido, sistemas y experiencia de patrullas oceánicas largas.

(especialmente los Virginia y Ohio) es considerada tecnológicamente superior en sigilo, sensores y misiles, con capacidad nuclear global, pero los submarinos chinos han mejorado mucho, pero aún arrastran carencias en ruido, sistemas y experiencia de patrullas oceánicas largas. No obstante, desde 2015 la PLAN ha superado a la US Navy en número de barcos y sigue botando nuevos destructores, fragatas y buques anfibios a gran ritmo.

La capacidad de astilleros chinos es gigantesca: algunos análisis hablan de una industria naval civil y militar más de 100-200 veces mayor que la estadounidense en volumen de producción, lo que le permite añadir cada año el equivalente a una Royal Navy nueva.

Según documentos que maneja el Pentágono, China planea construir hasta 6 portaaviones adicionales (Type 004) antes de 2035, para llegar a 9 portaaviones en total.