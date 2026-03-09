La entrevista más tensa de David Uclés: "Tengo una arritmia y he tenido dos  taquicardias. Estoy nervioso"

El escritor jienense David Uclés el día de la presentación de su novela 'La ciudad de las luces muertas'.

El escritor David Uclés ha protagonizado una tensa entrevista para El Diario de Girona, que se está viralizando en redes sociales por las palabras del autor sobre cómo se estaba sintiendo durante la charla.

En una parte de la entrevista, el periodista Albert Soler le explica al ganador del premio Nadal que la intención es usar el cuestionario para la contraportada del periódico por lo que las preguntas suelen ser cortas y directas, algo que no ha convencido nada al escritor.

Lo primero que le pregunta es si lleva boina para parecerse a Josep Pla y Uclés dice que no quiere parecerse a él porque era "homófobo y machista". También le preguntan si lo premios literarios son "una estafa".

Uclés, como ganador del Nadal, dice que "depende del premio" y que no tiene ni idea porque él no participa como jurado en ningún premio. Otro de los momentos tensos de la charla tiene con el cineasta Bajo Ulloa.

"Súper incómodo"

El periodista le pregunta por las palabras de Bajo Ulloa, que dijo que "si no eres progre cuesta más hacer películas o libros" y Uclés señala que no sabe de qué polémica habla y que no sabe quién es Bajo Ulloa.

Pero el culmen del mosqueo llega con la siguiente pregunta: "¿Si yo hubiese entrevistado a Pérez Reverte ahora usted no querría sentarse conmigo porque habríamos compartido entrevistador?".

Ahí, Uclés decide parar la entrevista e irse al cuarto de baño porque no entiende la pregunta: "No me negué porque estuviese Pérez-Reverte, había otros. Y el lema de las jornadas que fuera, esta es una pregunta súper tendenciosa, no me gusta. No me siento cómodo".

Después añade el autor que está "súper incómodo" y que es "la entrevista más incómoda de las 70 que me han hecho": "Todas las preguntas son pa, pa, pa, pa. Todos son balas, todas las polémicas ordenadas".

Cuando el periodista le dice que si no quiere no responda más, cuenta Uclés que se ha ido al baño antes porque tenía una arritmia y dos taquicardias: "No es broma, te lo juro. He dado más de 700 entrevistas, he estado en todos los medios, pero esto es una batería indecente en la cual, las respuesta ya están aquí. Estoy nervioso. Esta entrevista no es literaria".

Por último, le pide al periodista que ponga que no se ha sentido cómodo. El reportero el toma la palabra y usa esa frase como titular. Antes, Uclés le pide cancelar la entrevista y responderlas de nuevo por escrito pero el periodista se niega.