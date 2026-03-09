Óscar Puente tira de Grok para dejarle este 'recuerdo' de hemeroteca política a "Alberto el desmemoriado"

Alberto Núñez Feijóo tiene un "plan de emergencia energética" para España con el que combatir los "eslóganes" de Pedro Sánchez y la "pésima política energética e internacional" del Gobierno.

El presidente del PP ha anunciado que presentará una iniciativa, aún sin detallar, para "proteger a familias, trabajadores, empresas y autónomos" de las medidas y declaraciones lanzadas por el Gobierno en un momento de altísima dependencia de EEUU. "Nos ha hecho más dependientes del gas y se ha enfrentado a todos nuestros proveedores de gas", apuntaba este domingo el líder de los populares.

Ese plan pasaría por imponer mecanismos para hacer frente a los precios abusivos en un contexto de crisis y especialmente al aumento disparado de los precios del gas natural o el petróleo, dos elementos que se han visto muy afectados por el conflicto en Irán. Y es ahí donde aparece el ministro de Transportes, Óscar Puente.

El ministro socialista ha querido responder a la propuesta del PP tirando de hemeroteca, pero no muy lejana, sino de hace apenas dos semanas. Fue entonces, el 26 de febrero de 2026, cuando el Congreso rechazó por 177 votos en contra por apenas 172 a favor el real decreto-ley del Ejecutivo para topar los precios abusivos de bienes y servicios en situaciones de emergencias o catástrofes.

Fueron los casos de Adamuz o la DANA, ambos utilizados para el Gobierno, para intentar aprobar una medida que planteaba fijar esos precios al máximo de los 30 días anteriores a los sucesos, como recogía la propuesta 'parida' por el Ministerio de Consumo de Pablo Bustinduy.

Entre los 'noes' resultó clave el de la bancada del PP, que junto con Vox y Junts provocó una nueva derrota del Gobierno y evitó la convalidación de este mecanismo de control de precios. Algo que ha recordado Óscar Puente con toda la ironía que acostumbra a "Alberto el desmemoriado", como se ha referido al presidente nacional de los populares.

Para darle más 'morbo' a la respuesta, Óscar Puente ha recurrido a una información de Grok, la IA de X que tanto está dando que hablar últimamente entre denuncias y amenazas de sanciones por sus publicaciones sobre, por ejemplo, mujeres en contra de la voluntad de las afectadas