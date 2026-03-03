El BOE publica hoy la emisión de una moneda de 10 euros con el rostro de Almudena Grandes por el 8M: solo se acuñarán 4.000 unidades en plata de 925 milésimas a 115,70 euros cada una

El mundo de la literatura y el mundo de la numismática vuelven a darse la 'mano' por un homenaje especial. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes 3 de marzo la emisión de una moneda especial en recuerdo a la escritora Almudena Grandes y ante la inminencia del 8-M, Día Internacional de la Mujer.

La nueva moneda tendrá un valor facial de 10 euros y su producción estará muy limitada. Indica el BOE que solamente se acuñarán 4.000 unidades en plata de 925 milésimas, con un precio inicial de venta al público de 115'70 euros por pieza.

Añade la publicación oficial que la nueva moneda, de forma circular y con el canto estriado, tendrá un peso de 27 gramos, con una tolerancia fijada en "más o en menos de 0,27 gramos" y un diámetro de 40 milímetros.

Su emisión se producirá a lo largo del primer semestre de 2026, añade el BOE sobre el homenaje numismático a la autora de Las edades de Lulú, Malena es un nombre de tango, Atlas de geografía humana o Los pacientes del doctor García.

Se trata, en palabras publicadas en el BOE, de rendir "un sentido reconocimiento a esta escritora madrileña que destacó en su producción novelística por su compromiso con los valores democráticos, evidenciando con ello que la literatura va más allá del mero entretenimiento y puede convertirse en un poderoso instrumento para cuestionar y analizar la realidad que nos rodea".

En el reverso de la moneda se reproduce un retrato de Almudena Grandes, a cuya izquierda se sitúa el llamado valor facial de la pieza, 10 euros, así como el símbolo de la mujer junto a unos libros y la marca de la ceca; esto es, la marca o letra que indica la fábrica donde fueron acuñadas (por ejemplo, Madrid aparece representada con una M o M coronada)

En la parte inferior del reverso se publica la leyenda 8-M DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, en mayúsculas, mientras que en la parte superior puede leerse en minúsculas y con forma circular la leyenda Almudena Grandes.

El anverso de la nueva moneda incluye el retrato a izquierda de Felipe VI, con la leyenda en la parte superior, en mayúsculas y sentido circular, FELIPE VI REY DE ESPAÑA. En la parte inferior, entre dos puntos, se observa el año de acuñación, 2026, todo ello rodeado por una gráfila de perla.