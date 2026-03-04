Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Óscar Puente pone X patas arriba: se pone esta foto de perfil tras las amenazas de Trump a España
Este país no te lo terminas. 

Es probable que si un guionista tuviese que escribir una historia sobre la política española lo que está pasando en las últimas horas sería catalogado como poco probable o inverosímil. 

En 24 horas Donald Trump ha amenazado públicamente a España con sanciones, aranceles y embargos y Pedro Sánchez ha salido a comparecer ante los medios para hacer suyo el "no a la guerra" que le costó el Gobierno al PP en 2004. 

"La posición de España es no a la guerra. El mundo no puede hablar con el idioma de la violencia. No se puede responder a una ilegalidad con otra", ha señalado Sánchez, que ha criticado la famosa foto del trío de las Azores formado por Bush, Aznar y Blair con motivo de la guerra de Irak. 

En una reunión en la que estaba presente en canciller Metz —que no defendió a un aliado como España— Trump pidió "que corten todas las negociaciones con España", amenazando incluso con un "embargo". 

Dijo el presidente de Estados Unidos que España "es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles" y que no necesitan nada, en referencia a la negativa del Gobierno de que Estados Unidos use las bases militares de Morón y Rota para atacar a Irán. 

Trump aprovechó para seguir sacando "afrentas" de España sobre EEUU, aunque volvió a matizar que nuestro país es "es un pueblo fantástico con unos dirigentes terribles" y mencionando, de nuevo, la negativa de España de destinar el 5% del PIB al gasto en Defensa. 

En medio de todo este embrollo el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha decidido cambiar su foto de perfil y ponerse una enorme bandera de España. Una decisión que tiene que ver con la defensa de la soberanía española ante injerencias extranjeras, algo que no está haciendo la derecha española. 

