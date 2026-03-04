Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Marc Giró, antes su llegada a laSexta: se dirige a "Pedro" y dice lo que hará con la cadena
Virales
Virales

Marc Giró, antes su llegada a laSexta: se dirige a "Pedro" y dice lo que hará con la cadena 

El catalán presentará 'Cara al show'.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Marc Giró, en una imagen promocional de laSexta
Marc Giró, en una imagen promocional de laSextaATRESMEDIA

Marc Giró, que hasta hace poco era un icono en TVE, fichó recientemente por Atresmedia. El presentador catalán presentará Cara al show en laSexta, que ya promociona el programa de cara a su estreno.

Y para calentar la llegada de Marc Giró, la cadena ha lanzado un vídeo promocional muy curioso. En él, se dirige a un tal "Pedro", quien para muchos, inequívocamente, no es otro que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Marc Giró ha lanzado un aviso a navegantes. "Pedro, ya estoy en laSexta. Nos vamos a hacer con ella", promete para seguidamente golpearse en el pecho como un gorila al tiempo que baila haciendo gala de un estilo muy curioso.

"Maravilla, laSexta. Todo esto es mío, ¡todo mío!", señala en otra video promocional que se puede ver en redes sociales. "Me han puesto un palacio", asegura el catalán, con un hilo musical de fondo.

"Menos fachas va a haber de todo"

En otra ocasión, Marc Giró dijo que en su programa "menos fachas va a haber de todo", dando así algunas pistas de cómo será el formato que ha preparado laSexta para él. Con Cara al show, la cadena busca dar un golpe de efecto a su programación.

La idea, como desveló el propio Marc Giró, es que su programa se emita después de El Intermedio, emulando así la fórmula que TVE aplicó con el comunicador y La Revuelta, el programa de David Broncano. 

"Lo que está claro es que laSexta no ha fichado a cualquiera: llega alguien que viene con cara... y con show. Giró aterriza con ganas, ironía y, probablemente, invitados inesperados que no sabías que necesitabas ver en la tele", aseguran desde la cadena de Atresmedia.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Asimismo, apuntan que el formato "promete ser una mezcla de invitados variopintos, risas y provocaciones". En Cara al show habrá humor, invitados y, quién sabe, tal vez un baile sorpresa de Marc en cada programa. Lo que no habrá será un teleprompter.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos