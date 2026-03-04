Marc Giró, antes su llegada a laSexta: se dirige a "Pedro" y dice lo que hará con la cadena 

Marc Giró, que hasta hace poco era un icono en TVE, fichó recientemente por Atresmedia. El presentador catalán presentará Cara al show en laSexta, que ya promociona el programa de cara a su estreno.

Y para calentar la llegada de Marc Giró, la cadena ha lanzado un vídeo promocional muy curioso. En él, se dirige a un tal "Pedro", quien para muchos, inequívocamente, no es otro que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Marc Giró ha lanzado un aviso a navegantes. "Pedro, ya estoy en laSexta. Nos vamos a hacer con ella", promete para seguidamente golpearse en el pecho como un gorila al tiempo que baila haciendo gala de un estilo muy curioso.

"Maravilla, laSexta. Todo esto es mío, ¡todo mío!", señala en otra video promocional que se puede ver en redes sociales. "Me han puesto un palacio", asegura el catalán, con un hilo musical de fondo.

"Menos fachas va a haber de todo"

En otra ocasión, Marc Giró dijo que en su programa "menos fachas va a haber de todo", dando así algunas pistas de cómo será el formato que ha preparado laSexta para él. Con Cara al show, la cadena busca dar un golpe de efecto a su programación.

La idea, como desveló el propio Marc Giró, es que su programa se emita después de El Intermedio, emulando así la fórmula que TVE aplicó con el comunicador y La Revuelta, el programa de David Broncano.

"Lo que está claro es que laSexta no ha fichado a cualquiera: llega alguien que viene con cara... y con show. Giró aterriza con ganas, ironía y, probablemente, invitados inesperados que no sabías que necesitabas ver en la tele", aseguran desde la cadena de Atresmedia.

Asimismo, apuntan que el formato "promete ser una mezcla de invitados variopintos, risas y provocaciones". En Cara al show habrá humor, invitados y, quién sabe, tal vez un baile sorpresa de Marc en cada programa. Lo que no habrá será un teleprompter.