Turquía derriba un misil balístico lanzado por Irán que "se dirigía a su espacio aéreo"
Turquía derriba un misil balístico lanzado por Irán que "se dirigía a su espacio aéreo"

No hubo víctimas ni heridos en el incidente, según han informado desde el ministerio de Defensa turco. El país cuenta con varias instalaciones de la OTAN, como la Base Aérea de Incirlik (usada por EEUU y aliados) y el Mando Aéreo de Izmir.

Un misil balístico intercontinental de EEUU ilumina el cielo durante la madrugada, en Vandenberg (California).
El misil 'Minuteman III', disparado en la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California, el 6 de noviembre de 2025.Departamento de Guerra de EEUU / X

Los misíles balísticos de Irán llegan hasta Turquía (miembro de la OTAN desde 1952). El Ministerio de Defensa de Turquía ha asegurado este miércoles en un comunicado que un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía hacia el espacio aéreo de Turquía fue interceptado y destruido por los sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN en el este del mar Mediterráneo. Según han avanzado desde el propio ministerio turco, no hubo víctimas ni heridos en el incidente.

"Un misil balístico, lanzado desde Irán y detectado dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco después de cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue atacado a tiempo y neutralizado por elementos de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo Oriental", han informado en el comunicado. 

Los restos que cayeron en el distrito de Dörtyol, en la provincia de Hatay, corresponden a munición perteneciente al sistema de defensa aérea que actuó frente a la "amenaza", según han explicado. "Se ha determinado que la munición que cayó en el distrito de Dörtyol, provincia de Hatay, pertenecía a una munición de defensa aérea que interceptó la amenaza aérea. (...) Nuestra determinación y capacidad para garantizar la seguridad de nuestro país y de nuestros ciudadanos son del más alto nivel", han agregado. 

Según ha defendido el propio país, si bien apoyan la paz y estabilidad regionales, también se adoptarán todas las medidas necesarias para salvaguardar el territorio y el espacio aéreo nacional, reservándose el derecho de responder ante cualquier acto hostil, "con firmeza y sin vacilación". 

"Si bien Turquía apoya la estabilidad y la paz regionales, es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y de sus ciudadanos, independientemente de quién o de dónde provenga la amenaza. Se tomarán todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo con firmeza y sin vacilación. Les recordamos que nos reservamos el derecho de responder ante cualquier actitud hostil hacia nuestro país", han advertido desde el Ministerio de Defensa turco. 

"Seguiremos consultando con la OTAN y nuestros demás aliados", han concluido. La confirmación del derribo del misil balístico llega apenas un día después de que Turquía negase ofensivas de Irán contra objetivos de EEUU en su territorio. Cabe destacar que Turquía cuenta con varias instalaciones de la OTAN, como la Base Aérea de Incirlik (usada por EEUU y aliados) y el Mando Aéreo de Izmir.

Llamada de atención de Turquía a Irán 

Tras conocerse el incidente, el ministro de Exteriores de Turquía ha llamado a su homólogo de Irán para trasladarse su rechazo por el misil balísitico disparado, según ha trasladado una fuente diplomática de Turquía. Además, el turco le ha recordado que se debe evitar cualquier paso hacia la escalada de este conflicto. 

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, ha condenado estos ataques y ha declarado que la alianza se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluido Turquía. "Condenamos que Irán haya atacado a Turquía. La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región", ha señalado en unas declaraciones remitidas a Europa Press.

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

