¿La OTAN puede expulsar a España? Esta es la única vía para abandonar la Alianza Atlántica

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles su posición sobre el conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán: "No a la guerra", ha sido el mensaje utilizado en su comparecencia desde la Moncloa. También ha respondido a Donald Trump y a sus amenazas de un posible embargo comercial: "España cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a esta situación, como hemos hecho en otras ocasiones".

Aunque la amenaza en este momento se centra en la posible sanción comercial, hay que tener en cuenta que España también ha impedido a Estados Unidos utilizar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). El país norteamericano tuvo que retirar sus aviones de territorio español y llevarlos a otras instalaciones europeas

Esta tensión puede recordar a la vivida el pasado mes de octubre, cuando Donald Trump señaló que quizás se debería expulsar a España de la OTAN debido al incumplimiento con el compromiso de gasto en defensa.

El mandatario norteamericano pidió a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en Defensa hasta un 5% de su PIB. España se negó, y Trump se mostró tajante en su respuesta: "No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN".

En el caso de que España siga restringiendo el uso de sus bases militares, es posible que surjan de nuevo voces que apunten a la expulsión de la Alianza Atlántica. En este contexto, merece la pena repasar el reglamento de la OTAN para saber si un país aliado puede sufrir este castigo.

¿Puede la OTAN expulsar a España?



No existe ningún protocolo en la OTAN que permita expulsar a un país miembro. La carta fundacional no incluye un artículo que abra esta posibilidad, ni siquiera si se produce un incumplimiento en el aumento del gasto, como ocurrió hace unos meses, ni tampoco en el caso de que un estado se niegue a que otro utilice sus bases militares.

La única manera de que España abandone la OTAN es por voluntad propia. Para ello, el país interesado en salir de la Alianza debe notificar su renuncia al Gobierno de Estados Unidos, que será el encargado de avisar de esta decisión al resto de miembros.

Además, no se trata de un proceso rápido. El abandono de la OTAN tarda un año en hacerse efectivo desde que se produce la notificación. Y sólo está permitido para aquellos que lleven al menos 20 años dentro de la OTAN.

Esto es lo que señala el artículo 13 del Tratado de Washington, sin embargo, hay que aclarar que ningún país miembro ha solicitado salir de la Alianza Atlántica en sus más de 75 años de existencia. Es imposible conocer cómo sería el procedimiento en una situación real, aparte de lo que indique la normativa

Otro aspecto destacable es que la OTAN no puede sancionar a los países que forman parte de ella. No existe un mecanismo legal que lo permita. Sin embargo, esto no impide que Estados Unidos pueda presionar a España con embargos comerciales o aranceles, pero siempre fuera del contexto de la OTAN.

España ingresó en la OTAN el 30 de mayo de 1982, aunque su permanencia fue ratificada en un referéndum organizado el 12 de marzo de 1986. El 52% de los españoles votaron a favor.