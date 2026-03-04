La palabra con la que Vicente Vallés define el "no a la guerra" de Pedro Sánchez a Trump traerá cola

Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias y uno de los referentes informativos más seguidos por los espectadores españoles, ha analizado este miércoles el "no a la guerra" que Pedro Sánchez ha entonado tras la escalada de violencia en Oriente Medio.

El presidente del Gobierno se ha opuesto frontalmente la la política bélica que está aplicando Donald Trump en Estados Unidos, adoptado una decisión aplaudida por la izquierda y criticada por la derecha.

A Vicente Vallés, esas cuatro palabras con las que Pedro Sánchez ha resumido la posición de España en relación a los ataques estadounidenses a Irán, le han recordado a sus inicios en el periodismo.

"El lema del 'no a la guerra' me ha rejuvenecido veintitantos años y me he recordado a mí mismo cubriendo esa información, el trío de las Azores...", ha comentado Vicente Vallés en Espejo Público.

Para el periodista madrileño, "Sánchez ha hecho oposición a Aznar veintitantos años después". Vicente Vallés cree que "seguramente el mundo sería un lugar mejor si el presidente de EEUU fuera otro distinto". Pero matiza que "es lo que tenemos".

"Es una bravuconada"

En el programa de Antena 3, Vicente Vallés ha asegurado que el "no a la guerra" también le ha retrotraído a otras declaraciones del presidente del Gobierno: "Me ha recordado el tono que tenía cuando nos informaba de las catástrofes que se nos venían encima por la pandemia".

Por otro lado, ha opinado que, pese a las amenazas de Trump, no cree que vaya a pasar casi nada porque el presidente de EE.UU. "habla mucho". Seguidamente, ha definido la postura de Pedro Sánchez como "una bravuconada".

"A Sánchez lo que le interesa es hacer hoy lo que necesita para seguir gobernando mañana. Estamos en la táctica que es lo que siempre maneja muy bien Pedro Sánchez y no en la estrategia que nunca le importa", ha opinado el presentador de Antena 3 Noticias.