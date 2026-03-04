La publicación semanal más influyente de Alemania se refiere a Sánchez en unos términos que no se han visto ni en España

Medios de todo el mundo han recogido el choque entre Donald Trump y Pedro Sánchez a cuenta de la última decisión del presidente español de no permitir a Estados Unidos usar las bases de Morón y Rota para atacar a Irán.

Estas críticas y amenazas a España tuvieron lugar ante la presencia de Friedrich Merz y Der Spiegel, la publicación semanal más influyente de Alemania, ha criticado la labor de su canciller por no defender ni a España ni a Reino Unido de los ataques de Trump.

"Friedrich Merz viajó a Washington para complacer a Donald Trump. Al menos lo consiguió. Sin embargo, la visita no fue un éxito. Ante el mundo, el canciller abandonó a España, socio de la UE. Fue un momento vergonzoso que atormentará a Merz durante mucho tiempo", dice el citado medio.

"El primer ministro británico Starmer (no Churchill) sufrió la peor parte de su ira. A Pedro Sánchez le fue aún peor. España era un aliado pésimo, dijo Trump. Se detendría el comercio, quizás incluso se impondría un embargo. Y además, Madrid ni siquiera había aumentado su gasto en defensa tanto como él había estipulado para los países de la OTAN", recoge el medio.

"A Pedro Sánchez le fue aún peor. España era un aliado pésimo, dijo Trump" Texto Der Spiegel

Que se pregunta: "¿Y Merz? Guardó silencio durante un buen rato. Solo la pregunta de un periodista alemán lo obligó a comentar. Merz debería haber defendido a España, o al menos haber cambiado de tema. En cambio, se unió a la demanda. Las cifras de Trump eran 'correctas', dijo, refiriéndose al gasto en defensa. España tenía que aceptar el objetivo".

Recuerda Der Spiegel que esta traición no es nueva y pone sobre la mesa lo que pasó durante la grave crisis de 2008 cuando la Alemania de Merkel impuso "un programa de austeridad que le costó a una generación sus perspectivas de futuro".

"Desde entonces, muchos españoles sospechan que la solidaridad en Europa es limitada, especialmente cuando están en juego los intereses alemanes. Merz alimenta este sentimiento", prosigue el citado medio.

Explica el semanario alemán que Pedro Sánchez "ha mantenido una postura clara durante meses": "España, afirma repetidamente, se mantiene a favor del derecho internacional. Esto se aplica a Gaza, a Ucrania y ahora también a la guerra con Irán. El presidente estadounidense no solo actúa sin un plan, sino que también viola el derecho internacional".

Por último sentencian: "Sánchez también le muestra un espejo a Alemania: ¿queremos abandonar nuestros valores por miedo al presidente estadounidense? Merz aún no ha dado una respuesta convincente a esta pregunta".

Y ojo a la frase final: "Merz reivindica un papel de liderazgo. Pero fracasó en su empeño en Washington. Abandonó España, un país cuya sociedad es tan proeuropea como casi cualquier otra".