El presidente del partido comunista de Japón habla de Sánchez y le dedica una frase antológica
El presidente sigue recibiendo halagos fuera de España. 

Álvaro Palazón
Pedro Sánchez en una rueda de prensa tras la cumbre del G20 en Osaka, Japón.EFE

Cualquier extranjero que busque en Google información sobre Pedro Sánchez verá una dualidad compleja: por un lado las críticas de parte de la prensa española y por otro la visión positiva que se tiene de él fuera de las fronteras

Turquía, Francia, Alemania, Italia, Japón... los ciudadanos de estos países han enloquecido en redes sociales con numerosos mensajes en apoyo a Sánchez por plantar cara a Donald Trump y a Netanyahu en su guerra contra Irán. 

El periodista Özgur Hasan Altuncu puso en un tuit que van a "demostrar" su apoyo a España y a su "ejemplar líder", Pedro Sánchez: "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".

Cualquier publicación de Sánchez en X se llena de mensajes de turcos dándole apoyo, Der Spiegel lo ha puesto en valor por encima del canciller alemán, que se quedó callado cuando Trump atacó al presidente español. "Merz debería haber defendido a España, o al menos haber cambiado de tema. En cambio, se unió a la demanda", dice el semanario alemán. 

Apoyo hasta en Japón

En Francia, agentes sociales han comentado que Europa debería tomar la postura de España en este conflicto y no colaborar con Trump. Hasta Japón ha llegado la guerra dialéctica entre España y Estados Unidos. 

Uno de los mensajes más sonados ha sido el del presidente del partido comunista de Japón, Kazuo Shii, que ha alabado a Pedro Sánchez y ha pedido a su gobierno que haga lo mismo que España. 

"El gobierno español condena el ataque a Irán como ilegal y se niega a permitir que aviones militares estadounidenses utilicen bases en España para atacar Irán. El presidente Sánchez declaró: 'La postura del gobierno español se resume en dos palabras: 'No a la guerra'. 'No se pueden resolver los problemas con combates ni bombas'. Esta es una declaración valiente que se niega a ceder ante las amenazas estadounidenses. El gobierno japonés debería tomarla como lección", ha escrito en la red social de Elon Musk el dirigente japonés. 

Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

