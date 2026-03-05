El presidente del partido comunista de Japón habla de Sánchez y le dedica una frase antológica

Cualquier extranjero que busque en Google información sobre Pedro Sánchez verá una dualidad compleja: por un lado las críticas de parte de la prensa española y por otro la visión positiva que se tiene de él fuera de las fronteras.

Turquía, Francia, Alemania, Italia, Japón... los ciudadanos de estos países han enloquecido en redes sociales con numerosos mensajes en apoyo a Sánchez por plantar cara a Donald Trump y a Netanyahu en su guerra contra Irán.

El periodista Özgur Hasan Altuncu puso en un tuit que van a "demostrar" su apoyo a España y a su "ejemplar líder", Pedro Sánchez: "Haremos más espacio para Zara y Bershka en nuestros armarios, aumentaremos el uso de BBVA en nuestras decisiones financieras".

Cualquier publicación de Sánchez en X se llena de mensajes de turcos dándole apoyo, Der Spiegel lo ha puesto en valor por encima del canciller alemán, que se quedó callado cuando Trump atacó al presidente español. "Merz debería haber defendido a España, o al menos haber cambiado de tema. En cambio, se unió a la demanda", dice el semanario alemán.

Apoyo hasta en Japón

En Francia, agentes sociales han comentado que Europa debería tomar la postura de España en este conflicto y no colaborar con Trump. Hasta Japón ha llegado la guerra dialéctica entre España y Estados Unidos.

Uno de los mensajes más sonados ha sido el del presidente del partido comunista de Japón, Kazuo Shii, que ha alabado a Pedro Sánchez y ha pedido a su gobierno que haga lo mismo que España.

"El gobierno español condena el ataque a Irán como ilegal y se niega a permitir que aviones militares estadounidenses utilicen bases en España para atacar Irán. El presidente Sánchez declaró: 'La postura del gobierno español se resume en dos palabras: 'No a la guerra'. 'No se pueden resolver los problemas con combates ni bombas'. Esta es una declaración valiente que se niega a ceder ante las amenazas estadounidenses. El gobierno japonés debería tomarla como lección", ha escrito en la red social de Elon Musk el dirigente japonés.