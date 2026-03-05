Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Gobierno enviará apoyo militar a Chipre por la guerra de Irán en caso de que lo pida la UE
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha matizado que "una cosa son misiones de ataque y otra de defensa". 

Diego Alonso Peña
Margarita Robles durante su aparición en el foro Metafuturo de Atresmedia
El Gobierno enviará tropas a Chipre en caso de que la Unión Europea lo solicite por el conflicto bélico que se ha desencadenado a raíz de la guerra de Irán y que llama a las puertas del continente europeo. En este caso, a la isla del mediterráneo donde se encuentran bases británicas clave que también han usado los Estados Unidos. 

A lo largo de esta semana, diferentes países han enviado tropas por las costas de la isla. La primera fue Grecia, a la que se le sumó Francia y Reino Unido. "Una cosa son misiones de ataque y otra de defensa", ha asegurado la ministra de Defensa española, Margarita Robles, ante los micrófonos amarillos de la Cadena Ser que ha recalcado a que España "es un aliado firmemente comprometido" con Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea, tal y como recordó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia institucional este miércoles. 

"No es una anécdota menor que el Ministerio en España se llame de Defensa y el de Estados Unidos se haya convertido en el Departamento de la Guerra", ha proseguido la ministra ante la tensa situación que atraviesan ambos países después de las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, la respuesta del líder del Ejecutivo español y la afirmación desde la Casa Blanca de que "España colaborará con el Ejército de EEUU", algo que La Moncloa ya ha desmentido

Con ello, Robles ha seguido manifestando que España "va a estar siempre con la Unión Europea" defendiendo los principios básicos de convivencia y los principios básicos de la paz y en si así lo pide, el Gobierno "lo tendrá en cuenta y lo valorará".

Respecto a la intercepción de un misil balístico que tenía rumbo a Turquía, la ministra de Defensa ha afirmado que no fueron dispositivos militares los que interceptaron el arma iraní, pero que aportaron "información suficiente" a través de sus equipos de inteligencia para que el dispositivo pudiera ser derribado y que no afectara de forma alguna al país aliado. 

También el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha señalado en una entrevista en RNE que "se puede valorar" la opción de participar en una operación para defender a un socio europeo, como España ya ha hecho en otras ocasiones, pero otra cosa es la operación militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. De momento ha asegurado que en estos momentos "no hay ningún planteamiento" sobre esta cuestión.

La guerra de Irán sigue tambaleando el tablero geopolítico donde, a cada día que pasa, la tensión belicista sigue en auge, principalmente en Chipre, la isla del mediterráneo en la que diferentes tropas de la Unión Europea se están movilizando para la defensa del marco común. 

