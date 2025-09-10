El dependiente de una tienda de ropa relata lo que les prohibían decir a los clientes: "Te echaban la bronca"

El popular creador de contenido Unay Ferrer ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@unay_ferrer) en el que relata día sí y día también lo que le suele suceder en sus lugares de trabajo. En esta ocasión ha revelado lo que le tienen prohibido decir a los clientes de la tienda de ropa actual en la que se encuentra trabajando y cada vez se ve m´s.

"Estuve trabajando en una de las peores tiendas de mi vida, en la que se trabajaba por objetivos y a comisión, así que lo vais a entender", ha señalado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 200.000 visitas y 10.000 'me gusta' en apenas 24 horas.

Lo primero que ha querido mencionar es que si venía un cliente y pedía un producto que no había en la tienda, estaba "prohibidísimo" decir "no lo tenemos". En cambio, se señalaba que había un producto muy similar. "Claro, el cliente te dice: ya, pero es que no lo quiero".

"Sí, sí, cariño, pero te lo pienso vender, porque aquí cada dos horas nos salen objetivos nuevos, te lo tengo que vender", ha recordado con sarcasmo. Ha dejado muy claro que "te echaban una bronca" si decían aquellas palabras mágicas.

En cuanto a reacciones, curiosamente hay divididas: "Eso al final lo que provoca es que la gente se harte de que le quieran meter cosas y no vuelvan más". Por otro lado, un usuario ha respondido que lo considera algo "normal". "¿Qué pensabas? ¿Decirle que no lo tenías ni lo tendríais nunca?", ha replicado.

"Yo tengo claro que para trabajar por comisión no sirvo, intentando encasquetarle productos a la gente solo haces que acaben hasta las narices, yo he trabajado en una tienda sin objetivos y evidentemente también te decían que le enseñases cosas parecidas, pero si no había lo que buscaba, pues no había, les decías 'no tenemos' y no perdemos el tiempo ninguno", ha opinado la usuaria @mmmmlibr.