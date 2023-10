El 'tiktoker' El Patica revela cuánto es el máximo de dinero que ha ganado en TikTok

Se llama José Ángel Peregrina pero todos lo conocen como El Patica. Este joven de Cacín (Granada) se ha convertido en unos meses en uno de los españoles más conocidos de TikTok, donde tiene 1,5 millones de seguidores y 48 millones de 'me gusta'.

Ahora, Patica ha concedido una entrevista al creador de contenido @mowlihawk_ y ha hablado de cuánto dinero ha ganado por subir contenido a la red social china.

Ha contado con toda sinceridad que en septiembre ha ganado tan solo 86 euros: "¿Con eso te crees que me puedo ir yo a Miami?". "Yo con estas cosas no tonteo porque me gusta decir la verdad, ¿de qué sirve engañar?", ha proseguido antes de decir cuánto es el máximo que ha ganado en TikTok.

"El mes que más he ganado con TikTok fue cuando subí los vídeos que me pilló estas tres veces con Ibai grabando, todas estas cosas que estuvimos; el menú, Dissaster Chef y todo eso gané 490 euros", ha explicado, haciendo diez millones de reproducciones.

"¿Dónde vas con eso? Dicen este está ganando tanto, no quiere pegar palos al agua. No es así, mira que se lo digo, muchas veces lo digo para que la gente lo sepa porque piensan lo que no es", ha señalado.

Sobre qué ha hecho con el dinero, tal y como se ve en muchos de sus vídeos, lo ha destinado a ayudar a personas sin hogar o que pasan hambres con comida.