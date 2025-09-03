Enfocan la grada en el partido de Alcaraz y por unos segundos el tenista es eclipsado por la persona que aparece

Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del US Open, donde se verá las caras con nada más y nada menos que Novak Djokovic, quien ya le apeó del oro olímpico hace unos años en París.

El tenista murciano ha vencido a Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 y ha cerrado así su pase a las semifinales del último Grand Slam de la temporada. Alcaraz fue tremendamente superior a su rival durante todo el encuentro y únicamente ha necesitado 1 hora y 56 minutos para doblegar al checo, quien ocupa el puesto número 21 en el ranking ATP.

Con este contundente triunfo, Carlos Alcaraz alcanza un hito inédito hasta ahora en su carrera deportiva: alcanzar las semifinales de un Grand Slam sin haber cedido ni un solo set.

Alcaraz sólo perdió 14 puntos con su servicio y nunca tuvo que afrontar una pelota de rotura, mientras que en la red dejó una vez muestras de su calidad y acabó el partido con 28 golpes ganadores por tan sólo 17 errores no forzados.

Como siempre en este tipo de eventos, las gradas se han llenado de famosos de todo tipo. En un momento de la retransmisión, en pleno punto del deportista español, las cámaras han captado a la cantante Rosalía vibrando con el intercambio de golpes.

La cuenta oficial del US Open ha publicado la escena en la que se ve a la cantante catalana reaccionando como una fan más a los puntos del tenista murciano, que afronta el último torneo de la temporada en estado de gracia.

Además, la propia Rosalía ha compartido en sus redes sociales fotos del partido y muchos destacan el "fotón" que le ha hecho a Alcaraz durante el encuentro que le enfrentaba a Lehecka.

Pero Rosalía no ha sido la única que se ha dejado ver por el torneo norteamericano. Anna Wintour, Ben Stiller, Owen Wilson, Rami Maleck, Alec Baldwin y otros famosos no se han querido perder partidos.