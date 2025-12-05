Trump acelera y planea anunciar la composición del Gobierno para Gaza antes de Navidad

El presidente estadounidense Donald Trump muestra el tratado de paz firmado en la cumbre sobre Gaza en Sharm el Sheij (Egipto), el 13 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea anunciar antes de Navidad la composición del nuevo Gobierno para la Franja de Gaza, con el fin de avanzar a una nueva fase de su plan de paz, informó este jueves el medio Axios.

La segunda fase del plan, firmado en octubre, contempla la formación de un Gobierno tecnocrático sin presencia de Hamás y la creación de una junta de supervisión liderada por el propio Trump.

Según señalaron a Axios funcionarios estadounidenses, el grupo de dirigentes en Gaza estará compuesto por entre 12 y 15 palestinos con experiencia en gestión y negocios, no afiliados a Hamás, Fatah ni a ningún otro partido palestino.

Algunos de los candidatos residen actualmente en Gaza, mientras que otros vivieron allí en el pasado y regresarán para formar parte del nuevo gobierno.

Dicho gabinete estará supervisado por la llamada Junta de Paz, que presidirá Trump y que contará con aproximadamente diez líderes de países árabes y occidentales. La junta tendrá un organismo ejecutivo en el que participarán, entre otros, el exprimer ministro británico Tony Blair y los asesores de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner.

Quién y cómo

Según el mismo medio, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, viajará próximamente a Estados Unidos para abordar con Trump esta segunda fase, que también implica la retirada de Israel de la mayor parte de la franja y el despliegue de una Fuerza de Estabilización Internacional (FSI), ya autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La última versión plantea la creación de una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF por sus siglas en inglés) que aseguraría las fronteras de Gaza junto a Israel y Egipto y entrenaría y colaboraría con la policía palestina. También trabajaría en "retirar permanentemente del servicio las armas de los grupos armados no estatales", la protección de los civiles y la vigilancia de los corredores de ayuda humanitaria.

El tufo colonial de la 'paz' de Trump: un alivio que obvia los derechos de Palestina Los expertos denuncian la "distopía" que supone que, en el XXI, Gaza vaya a estar vigilada y gestionada por fuerzas externas y líderes blancos, dejando en el limbo su independencia, autodeterminación y soberanía. Y con aplauso árabe y europeo.

Según informaciones de la prensa norteamericana, esa fuerza estaría compuesta de unos 20.000 soldados internacionales. Un borrador del texto difundido la semana pasada dice que la fuerza puede utilizar "todas las medidas necesarias", es decir, la fuerza entre ellas, para hacer cumplir su mandato. Indonesia, Azerbaiyán, Egipto y Turquía están dispuestos a contribuir con tropas a la FSI, afirma en Axios el periodista Barak Ravid, con inmejorables fuentes en los Ejecutivos de Tel Aviv y Washington.

La primera fase del plan de pacificación comenzó en octubre con la entrada en vigor del alto el fuego, aunque desde entonces los ataques israelíes han causado la muerte de más de 300 palestinos. La liberación de los rehenes de Hamás está prácticamente completa, a falta de la devolución de los restos de un secuestrado fallecido.

Asesinado un destacado opositor a Hamás

Además de los planes de la Administración Trump, las milicias gazatíes Fuerzas Populares, apoyadas por Israel y lideradas por Yaser Abu Shabab, han confirmado esta noche la muerte de su líder, con cuyo nombre se identifican. Al parecer fue tiroteado mientras "trataba de resolver una disputa", pero han asegurado que los disparos no fueron del Movimiento de Resistencia Islámica, ya que "son demasiado débiles".

"Con inmenso orgullo y honor, las Fuerzas Populares lloran a su heroico mártir, Yaser Abu Shabab, fundador de las Fuerzas Populares en la Franja de Gaza", reza el comunicado difundido por las milicias en su cuenta de Facebook, confirmando así su fallecimiento tras "ser tiroteado mientras, como era su costumbre, intentaba resolver una disputa" entre miembros de una familia.

El miliciano gazatí Yaser Abu Shabab, en una captura de un vídeo. YOUTUBE

Asimismo, han declarado que "no son ciertas las informaciones engañosas" que afirman que la responsabilidad de su muerte sea Hamás, ya que son "demasiado débiles para dañar al comandante en jefe".

El grupo, apoyado por Israel, ha mantenido a lo largo de los últimos meses múltiples enfrentamientos con quienes mandan en Gaza desde 2007, y, tras la muerte de su dirigente, se ha comprometido a "continuar por el mismo camino hasta que el último terrorista sea eliminado del suelo de Gaza y se construya un futuro brillante y seguro para nuestro pueblo, que cree en la paz".

Ante las informaciones de su muerte, Hamás ha publicado un comunicado en su web en el que ha calificado como "inevitable" el final del "traidor" Abu Shabab que, han considerado que "traiciona a su pueblo y a su patria y se conforma con ser instrumentos de la ocupación". "Los actos criminales cometidos por el llamado Yaser Abu Shabab y su banda representaron una flagrante ruptura del orden nacional y social", ha agregado.

Abu Shabab, de 32 años y nacido en Rafá, en el sur del enclave palestino, fue condenado en su momento por las autoridades de Hamás en Gaza por tráfico de drogas pero consiguió escapar de la cárcel en algún momento del comienzo de la guerra de Gaza, según un perfil del portal Middle East Monitor.