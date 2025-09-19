Enseña esta parada de autobús de Murcia y la queja que hace debería hacer reflexionar a más de uno

La usuaria de X Cris Alcázar ha publicado lo que está ocurriendo con las paradas de autobuses urbanos de Murcia y ha hecho una reflexión que debería de ser muy compartida sobre todo los avances que se hacen a la hora de digitalizar parte del servicio y la información que se ofrece a la gente.

"Es que ni siquiera hay carteles con las líneas, ¿la gente más mayor que no tenga acceso a las apps cómo hará?", se puede leer en tuit que ha compartido Alcazar, que tiene más de 16.000 seguidores en su perfil.

En la imagen con la que acompaña el tuit se puede ver una de las nuevas paradas inteligentes que se han instalado en la ciudad con la que gracias al móvil puedes averiguar el camino.

Sin embargo, para todas aquellas personas que no se desenvuelvan bien con las nuevas tecnologías puede suponer un caos el moverse por Murcia. Los carteles informativos de las líneas que hay a su izquierda son esquemáticos y no aclaran muy bien ni el trayecto ni dónde se producen enlaces con otras líneas para cambiar de autobús.

Alcázar, en respuestas a otros usuarios, ha asegurado que ella hablaba de aplicaciones como Google Maps con las que "por lo menos puedo saber el recorrido del autobús que pasa por esa parada, cosa que sin los cartelitos ni se puede saber". "Hay algunos carteles pero no se ven", ha comentado la usuaria.

Esta no es la primera queja en este sentido que se ve en redes sociales, ya que muchas veces se están digitalizando sistemas de pago, de información y las personas más mayores no saben cómo desenvolverse. Por eso, muchos piden no olvidar los métodos de toda la vida para que puedan seguir desarrollando su vida de una forma normal y lógica.