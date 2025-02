Este es el consejo de un abogado laboralista si te encuentras en una situación delicada en tu trabajo

El abogado laboralista Juan Manuel Lorente, conocido en redes sociales bajo el nombre de @juanmalorentelaboralista, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok dando un útil consejo para los trabajadores que se encuentran en una situación delicada.

"Graba conversaciones en tu trabajo, te pueden hacer ganar un juicio. Y sí, es legal grabar una conversación si cumples un requisito. No sabéis la de juicios que he ganado gracias a conversaciones grabadas", ha aconsejado el experto.

"Es algo muy, muy, muy útil. Siempre está el que me dice: Juanma, yo no la he grabado porque eso no es legal. ¡Totalmente falso! Si tú participas en la conversación, puedes grabarla", ha segurado el abogado.

"Y no solo grabarla, también utilizarla como prueba en un juicio", ha matizado el creador de contenido en el vídeo, el cual ha alcanzado ya los 1,3 millones de visualizaciones y los 36.000 me gustas.

Es por eso que si estás teniendo problemas con la empresa, te van a despedir o te hueles algo raro, te recomiendo que lleves el móvil preparado para grabar, porque después termina siendo muy valioso", ha apuntado el tiktoker.

"Así que ya sabes, no le des más vueltas. Se puede grabar la conversación siempre que participas. Y te pueden hacer ganar un juicio y, por lo tanto, mucho dinero", ha concluido Lorente.