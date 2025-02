Juanma Castaño habla del precio que tuvo que pagar por decir esto en 'La Resistencia'

Juanma Castaño estuvo hace unos meses en La Resistencia, el programa que David Broncano tenía en Movistar + antes de dar el salto a TVE. Allí acudió como ganador ex aequo de MasterChef Celebrity con Miki Nadal y metió la pata cuando le preguntaron por sus hijos.

Ahora, en el podcast En modo avión ha recordado lo ocurrido y ha explicado por qué no supo decir a qué curso iban sus hijos.

Ha contado el presentador de Movistar y de la Cope que antes de ir su hijo le dijo que no hiciese nada que fuese viral o tendencia "para que no me toquen mucho los huevos en el colegio".

En ese aspecto, Broncano preguntó que a qué curso iban sus hijos: "Como yo estudié EGB, BUP y COU, siempre he trasladado lo que estudiaban mis hijos a mi curso escolar para saber si lo que ellos hacían era correcto respecto a mi vida".

Pero se hizo un lío: "Empezaron a hablar de mí políticos y políticas. Que yo era el ejemplo de macho dominante que no cuidaba de mis hijos. Que yo era el macho alfa que no sabía ni el nombre del tutor".

"Yo me zampo todas las tutorías de mis hijos porque mi exmujer trabaja por las mañanas y entonces el que libra soy yo y voy al colegio a las tutorías", ha zanjado.