Lo que se lee en este ticket arma tanto revuelo que hasta el supermercado Dia tiene que intervenir

En las últimas horas se ha montado un pequeño revuelo en Twitter a cuenta de la queja que ha puesto en la red social de Elon Musk un usuario por lo que ha leído en su ticket de compra.

Esta persona acudió a hacer la compra a un supermercado Dia de El Vendrell, en Tarragona, y cuando revisó la cuenta se llevó una pequeña sorpresa al leer "noodles sabor pollas".

"SUPERMERCADOS DIA Y EL "POR NO"?" Por no" corregir, Es apología al contenido erótico? En el ticket de la compra advertí un sabor de noodles que no se correspondía con el envase [que decía pollo] y no [P___AS]", escribió en Twitter el cliente adjuntando una foto del ticket con una flecha señalando a sus fideos asiáticos.

Tal y como ha explicado tanto el community manager de la empresa como antes varios usuarios, este error es simplemente de espacio ya que en catalán pollo se dice pollastre y la divina providencia ha hecho que se corte el "tre" y que quede visible el "pollas".

"Creo que tenemos que ampliar el límite de caracteres de nuestros tickets....", ha escrito la cuenta oficial de Dia en Twitter con la traducción.

Creo que tenemos que ampliar el límite de caracteres de nuestros tickets.... https://t.co/xXbTaplCZ7 pic.twitter.com/FQxNGo7I28 — DIA España (@DIA_Esp) May 19, 2023

No es la primera vez que se hace viral algo así. En febrero de este año dio que hablar el ticket de un restaurante en que se podía leer "amanida de pollas", es decir, ensalada de pollas.

El problema fue exactamente el mismo que en el caso que ahora se ha viralizado, que la palabra "pollastre" no entraba en el ticket y casualmente quedó el "pollas".