Un restaurante gallego responde al revuelo por el aviso que hace a las familias que van con niños

El restaurante O Fragón, situado en la localidad coruñesa de Fisterra y recomendado en la Guía Repsol, ha respondido tras la polémica por un aviso que emite en su página web para todos aquellos que quieran hacer una reserva.

"Si vas a venir con niños (-12 años) y/o carritos, consúltanos al teléfono", dice en la página, donde se añade: "Los niños menores de 12 años, tienen que permanecer en la mesa acompañados de sus padres en todo momento, si no es así, deberías replantearte la reserva".

La polémica ha llegado a Twitter después de que un usuario se haya quejado en esa red social: "Tengo dos niños. He ido a hacer una reserva en un conocido restaurante de la Costa da Morte. Leo en la web: 'Los niños menores de 12 deben permanecer sentados toda la comida, si viene con niños llame antes de reservar'. Díganme, ¿disuasorio, intimidatorio o discriminatorio?".

Ese tuit ha provocado un amplio debate, con usuarios escandalizados por el requerimiento del restaurante y muchos otros que apoyan la idea. "Me parece estupendo", dice uno. Otro agrega: "Esa norma la ponen los padres que dejan a los niños asalvajados molestando al resto". Y otro más: "Me parece bien, eso se llama educación".

"Si no hubiese padres que no saben educar a sus hijos no existiría esa norma, a mí me han llegado a meter la mano en el plato, entiendo q hasta cierto punto pueda ser discriminatorio pero los que vamos sin ellos también tenemos derecho a disfrutar de la comida. Los niños con sus padres", dice otra tuitera.

El restaurante ha dado su versión en declaraciones a Quincemil. Según señalan, es habitual que vayan familias con niños al local y el aviso en su web se debe principalmente a que está completamente acristalado para disfrutar de las vistas, lo que ha provocado que ya hayan tenido algún susto con algún niño.

Además, subrayan que tienen una zona exterior donde los menores pueden divertirse y ha habido casos en los que los niños se han perdido al adentrarse en una zona de monte próxima.

Y señalan que si hacen ese aviso es "para que no haya malos entendidos", ya que no menú infantil ni platos especiales para niños porque consideran que "un niño puede comer de todo".

"Hubo ocasiones que vino gente con reserva y protestaron porque no había comida especial para los niños y para que no haya fricciones preferimos explicar estos detalles previamente a que la gente venga al restaurante. Muchas personas nos llaman al ver estas advertencias en la web y les informamos de todo", señalan en Quincemil.

"Nos gusta que los pequeños estén con sus padres aquí, pero que no estén corriendo entrando y saliendo", dicen. Y zanjan: "Son más por seguridad de los menores que por otra cosa".