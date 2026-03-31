Lo que ha hecho el embajador japonés en Francia da la vuelta al mundo

Si el embajador japonés en España ha cautivado a todo el mundo en muchas ocasiones, ahora ha sido su homólogo en Francia, Hideo Suzuki, el que ha logrado que una imagen suya haya traspasado fronteras y dado la vuelta al mundo.

Por motivo del viaje oficial del presidente francés, Emmanuel Macron, a Japón, que se va a producir entre los días 31 de marzo y 2 de abril (y que continuará con la visita del mandatario galo a Corea del Sur los días 2 y 3 de abril), Suzuki ha regresado también a su país de origen.

"Destino Tokio para dar la bienvenida al Presidente Emmanuel Macron. Mi fiel compañero siempre me ha acompañado, durante 37 años, en Francia, Japón, Francia, Estados Unidos, Vietnam, Japón, Corea del Sur, Japón y República Checa. Ha regresado a Francia una vez más. Todavía juntos", ha afirmado.

Junto a este tuit ha publicado una imagen de él poniéndose una gabardina marrón, al más puro estilo del personaje belga Tintin, tal y como muestra la escultura que tiene detrás y que le acompaña siempre mostrando la devoción por este personaje.

Aunque más de uno ha recordado que Tintin es belga y no francés, muchos sí que han querido destacar que está haciendo un homenaje al popular gesto del personaje, de ponerse el abrigo para empezar una nueva aventura.

Admirador profundo de Francia

De hecho, el diplomático de 63 años ha mostrado durante toda su vida la pasión que le despierta las costumbres francesas y el país galo, tal y como se recoge en este artículo de la revista Paris Match.

Como explican, Suzuki fue nombrado embajador de Japón en París (y del Principado de Andorra y Mónaco) en noviembre de 2025, y desde su llegada a Francia el 22 de diciembre, se ha sentido "constantemente maravillado por la belleza del país".