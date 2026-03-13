Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Macron anuncia la muerte de un militar francés en un ataque con drones en una base en Irak: "Es inaceptable"
El soldado participaba en la misión internacional contra el terrorismo en Erbil y varios militares franceses resultaron heridos en el ataque.

Israel Molina Gómez
Emmanuel Macron, en una comparecencia
Emmanuel Macron, en una comparecenciaNicolas Economou vía getty images

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este viernes la muerte de un militar francés tras un ataque con drones contra una base militar en Erbil, en el norte de Irak, donde tropas francesas participan en operaciones contra el terrorismo.

"Este ataque contra nuestras fuerzas que participan en la lucha contra Dáesh desde 2015 es inaceptable", afirmó Macron en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El mandatario subrayó además que la presencia militar francesa en Irak está vinculada exclusivamente a la lucha contra el terrorismo y rechazó cualquier intento de justificar el ataque en el contexto de la guerra con Irán.

"La guerra en Irán no justifica tales ataques", añadió.

Un suboficial muerto en la base de Erbil

El militar fallecido es Arnaud Frion, suboficial mayor del 7º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, según precisó el propio presidente francés.

Macron señaló que el soldado "murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil" y transmitió el apoyo del país a sus allegados.

"El país expresa todo su cariño y solidaridad a su familia y a sus hermanos de armas", escribió. El jefe del Estado también confirmó que varios militares franceses resultaron heridos durante el ataque.

Seis soldados heridos

Horas antes del mensaje del presidente, el Estado Mayor francés había informado a medios locales de que seis soldados franceses habían resultado heridos en el ataque con drones contra la base.

Los militares se encontraban en la zona como parte de la misión internacional destinada a formar a fuerzas kurdas iraquíes en la lucha contra el terrorismo.

Según la cadena francesa LCI, en la instalación también hay desplegados efectivos de otros países aliados, entre ellos soldados italianos.

Una zona bajo tensión

La base militar se encuentra situada entre las ciudades de Erbil y Mosul, una región donde operan distintas milicias armadas.

En los alrededores hay grupos chiíes cercanos a Irán, que en los últimos días ya habían protagonizado algunos incidentes y enfrentamientos en la zona.

El ataque se produce además en un momento de creciente tensión regional tras la escalada militar en Oriente Medio vinculada a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Francia mantiene presencia militar en Irak desde 2015, dentro de la coalición internacional creada para combatir al grupo yihadista Estado Islámico (Dáesh), con labores principalmente centradas en formación, asesoramiento y apoyo a las fuerzas locales.

El ataque contra la base de Erbil abre ahora un nuevo foco de preocupación para las tropas internacionales desplegadas en la región.

