Martin Wagner, historiador: "En la interpretación china hay como mucho dos potencias mundiales, y Rusia es una potencia regional secundaria"

El presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping conmemorando el 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, el 9 de mayo de 2025 en Moscú, Rusia.

La imagen pública de amistad o al menos buena sintonía entre el dirigente chino Xi Jinping y el presidente ruso, Vladimir Putin, lleva años ocupando titulares, reuniones oficiales y declaraciones grandilocuentes sobre una supuesta alianza estratégica contra Occidente. Pero detrás de esta fotografía, según varios expertos europeos, se esconde una relación profundamente desigual donde China gana poder y Rusia pierde autonomía a gran velocidad. Amistad forzada por el interés en el primer caso y la necesidad en el segundo.

Uno de los análisis más contundentes lo firma el historiador Martin Wagner, especialista en relaciones chino-rusas. Su conclusión es que “en la interpretación china hay como mucho dos potencias mundiales, y Rusia es una potencia regional secundaria”, en declaraciones publicadas en el diario Welt.

La frase resume el cambio geopolítico silencioso que se está acelerando desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Cuatro años después del inicio de la guerra, Moscú depende económica, tecnológica y comercialmente de Pekín mucho más que durante la Guerra Fría.

Rusia se llena de coches chinos y productos importados de Pekín



La transformación ya es visible incluso en la vida cotidiana rusa. En ciudades como San Petersburgo o Moscú, los coches chinos han ocupado rápidamente el espacio dejado por las marcas europeas y japonesas tras las sanciones occidentales.

Modelos de fabricantes como Haval, BAIC o Jaecoo dominan cada vez más las calles rusas. “Los chinos venden absolutamente de todo aquí”, explica una estudiante rusa citada en el mismo artículo de Welt. “Incluso muchos productos supuestamente rusos son chinos”, añade.

La dependencia no se limita al consumo doméstico. Según el empresario chino Zhang Yong, instalado en Siberia Occidental, Rusia ya importa desde China maquinaria minera, sistemas hidráulicos y tuneladoras que antes compraba a Alemania o EEUU. “Rusia no puede fabricar esto por sí misma”, resume.

De superpotencia soviética a "gasolinera de China"



Para Wagner, la guerra de Ucrania ha consolidado definitivamente a Rusia como socio menor dentro de la relación bilateral. “Rusia se ha convertido en la gasolinera de China”, afirma el historiador alemán.

La expresión refleja una realidad económica cada vez más evidente: Moscú depende de vender materias primas baratas a Pekín mientras pierde acceso a los mercados europeos. China compra petróleo y gas rusos con fuertes descuentos y, al mismo tiempo, llena el vacío dejado por las empresas occidentales que abandonaron Rusia tras las sanciones.

El comercio bilateral entre ambos países prácticamente se duplicó entre 2021 y 2024. Pero Wagner insiste en que Pekín no actúa por amistad ideológica ni solidaridad estratégica. “No ayudaron a un amigo necesitado. Aprovecharon la situación de emergencia rusa en su propio beneficio”.

El gran objetivo de China: una Rusia débil pero útil

A los amigos les deseas lo mejor, así que esta idea de una Rusia débil pero útil no casa con el concepto de amistad. Puro interés. Es uno de los puntos más interesantes del análisis: la idea de que China tampoco desea una victoria total rusa en Ucrania. Según Wagner, Pekín necesita mantener a Rusia debilitada y dependiente para seguir ampliando su propia influencia global.

“Si Putin logra sus objetivos bélicos, Rusia recuperaría fuerza frente a China y podría reducir su dependencia”, explica. Pero al mismo tiempo, una derrota rusa completa tampoco interesa a Pekín porque Moscú volvería a acercarse económicamente a Occidente. Por eso, el escenario ideal para China sería una guerra larga y desgastante, justo lo que está ocurriendo. “La guerra debe continuar”, resume el historiador.

Asia Central y el avance silencioso chino



Mientras Rusia concentra recursos militares y económicos en Ucrania, China está expandiendo silenciosamente su poder comercial y político por Asia Central, una región históricamente considerada área de influencia rusa.

A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, Pekín se ha convertido desde 2019 en el principal socio comercial de muchos países centroasiáticos. Además, buena parte del comercio entre Rusia y China ya se realiza directamente en yuanes, otra señal del creciente desequilibrio financiero entre ambos países.

Los bancos chinos tampoco muestran demasiado interés en el rublo ruso, debilitado por las sanciones y la guerra.

El miedo histórico entre Rusia y China sigue existiendo



Pese a la cercanía diplomática actual, Wagner recuerda que la relación entre ambos países nunca fue realmente una alianza de iguales. China teme históricamente el expansionismo ruso desde el siglo XIX, cuando el Imperio zarista se anexionó amplios territorios chinos en el Lejano Oriente. Y en Rusia sigue existiendo inquietud por el peso demográfico y económico chino en regiones poco pobladas del Extremo Oriente ruso. “La narrativa del ‘peligro amarillo’ sigue viva”, explica el historiador.

Aun así, Moscú conserva todavía algunas cartas estratégicas importantes. Rusia sigue siendo una potencia nuclear de primer nivel y sus fuerzas armadas acumulan experiencia militar reciente en conflictos como Georgia, Chechenia, Siria y Ucrania. China, en cambio, lleva décadas sin participar directamente en guerras de gran escala.

Pero incluso ahí la diferencia empieza a reducirse. Pekín está ampliando rápidamente su arsenal nuclear y ya dispone de una capacidad militar convencional superior a la rusa en muchos ámbitos.