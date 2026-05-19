Preguntan a Ekáizer por la imputación de Zapatero y se fija en un detalle que está pasando desapercibido: "Si fuera cierto..."

El periodista Ernesto Ekáizer ha intervenido este martes el programa Malas Lenguas, de TVE, donde Jesús Cintora le ha preguntado por la noticia del día: la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.

Al expresidente del Gobierno se le acusa de delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'. "Si esto fuese cierto, Zapatero debería estar ya en prisión preventiva", ha afirmado Ekáizer.

Para el periodista, la imputación de Zapatero se trata de "es un golpe de Estado judicial". "Cuando registraron varios domicilios de Aldama, Aldama fue a prisión preventiva", ha recordado Ekáizer.

"Le han citado para el 2 de junio. Yo si fuese su abogado diría '¿por qué le citan para el 2 de junio?'. Con este auto, tienen que citarle mañana", ha asegurado el periodista, que cree que lo que se busca con esto es que se produzca la mayor "repercusión mediática".

"El daño ya está hecho"

"Se viene filtrando esta operación; se planifican con mucho tiempo de antelación. Eso quiere decir que se establece un mecanismo y se decide fecha y hora de lo que ellos llaman explotación", ha aventurado.

Al hilo de esto, el comunicador ha señalado que "el propio Feijóo ha hecho unas declaraciones hace menos de diez días adelantándonos lo que iba a ocurrir". "En otros términos, en la UDEF y en la Fiscalía Anticorrupción ha habido filtraciones", ha afirmado Ekáizer.

De esta forma, el colaborador de Malas Lenguas ha señalado que se ha decidido "hacer explotar la operación después de las elecciones de Andalucía". Preguntado por si la imputación de Zapatero tendrá recorrido, Ekáizer lo tiene claro.

"El impacto buscado por los que buscan este procedimiento está conseguido", ha dicho de forma reiterada, asegurando que se trata de una maniobra para que Zapatero "aparezca en los principales medios nacionales e internacionales".

"Si luego estos planteamientos que hace la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF no se cumplen, el daño ya está hecho", ha señalado Ekáizer, que tiene muy clara su opinión al respecto de la imputación de Zapatero.