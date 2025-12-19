Mercadona saca por sorpresa este producto ya preparado poco antes de Navidad: vale 9,10 y los comentarios se disparan

Quedan escasos días para Nochebuena y los hogares españoles —los más previsores— puede que tengan ya el menú cerrado pero Mercadona tiene una opción por 9,10 euros que puede aparecer por sorpresa en muchas mesas.

El precio es uno de los alicientes para muchos de los usuarios que han visto en TikTok el vídeo de @ahorramostodos enseñando el producto. La razón es que estas navidades el gasto de los españoles para estas fechas se ha estancado en los 580 euros, según el informe de Intención de Gasto en Navidad del Observatorio Cetelem.

Según este informe que luego ha analizado Forbes, España "se prepara para una campaña navideña en la que domina la estabilidad en el consumo": el 48% de los españoles afirma que el gasto que realizará estas Navidades será similar al del año pasado. Eso sí, un 32% gastará más, una cifra que supera en seis puntos a la registrada en 2024, cuando la intención de aumentar el gasto se situaba en el 26%.

Pero no en todo los hogares se va a vivir la Navidad igual: un 21% prevé reducir su presupuesto respecto al ejercicio anterior. El gasto medio previsto se sitúa en 580 euros por los 583 euros en 2024.

Carrilladas por casi 10 euros

Ahora la cuenta dedicada a subir contenido de supermercados ha mostrado estas carrilladas de cerdo al vino por 9,10 euros. El pack pesa 700 gramos por lo que el kilo sale a 13 euros.

En los ingredientes se puede ver que un 77% del producto es carrillada de cerdo y un 23% la salsa que lleva, compuesta por agua, cebolla, tomate frito, azúcar, sal y ajo. En el modo de preparación indica que se puede hacer en olla a fuego lento, en horno y en airfrayer.

El producto no tiene ni gluten ni lactosa y está elaborado en Toledo. Desde Mercadona recomiendan conservarlo entre 0 y 5 grados y hay que consumirlo antes de 48 horas.

En los comentarios, muchos se fijan en el precio y hablan del gusto que les supone hacerse ellos mismos sus propios platos: "Con lo bonito que es hacerlas tomando una copita de vino, mientras escuchas música".

Otro asegura: "Seguro que voy y en mi merca no lo hay". Y otros señalan que sí las probarán: "Me salvan de hacerlas ya que llevan dos horas".