Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Mercadona saca por sorpresa este producto ya preparado poco antes de Navidad: vale 9,10 y los comentarios se disparan
Virales
Virales

Mercadona saca por sorpresa este producto ya preparado poco antes de Navidad: vale 9,10 y los comentarios se disparan

Hay disparidad de opiniones. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
tienda mercadona cierra

Quedan escasos días para Nochebuena y los hogares españoles —los más previsores— puede que tengan ya el menú cerrado pero Mercadona tiene una opción por 9,10 euros que puede aparecer por sorpresa en muchas mesas. 

El precio es uno de los alicientes para muchos de los usuarios que han visto en TikTok el vídeo de @ahorramostodos enseñando el producto. La razón es que estas navidades el gasto de los españoles para estas fechas se ha estancado en los 580 euros, según el informe de Intención de Gasto en Navidad del Observatorio Cetelem.

Según este informe que luego ha analizado Forbes, España "se prepara para una campaña navideña en la que domina la estabilidad en el consumo": el 48% de los españoles afirma que el gasto que realizará estas Navidades será similar al del año pasado. Eso sí, un 32% gastará más, una cifra que supera en seis puntos a la registrada en 2024, cuando la intención de aumentar el gasto se situaba en el 26%.

Pero no en todo los hogares se va a vivir la Navidad igual: un 21% prevé reducir su presupuesto respecto al ejercicio anterior. El gasto medio previsto se sitúa en 580 euros por los 583 euros en 2024. 

Carrilladas por casi 10 euros

Ahora la cuenta dedicada a subir contenido de supermercados ha mostrado estas carrilladas de cerdo al vino por 9,10 euros. El pack pesa 700 gramos por lo que el kilo sale a 13 euros. 

En los ingredientes se puede ver que un 77% del producto es carrillada de cerdo y un 23% la salsa que lleva, compuesta por agua, cebolla, tomate frito, azúcar, sal y ajo. En el modo de preparación indica que se puede hacer en olla a fuego lento, en horno y en airfrayer. 

El producto no tiene ni gluten ni lactosa y está elaborado en Toledo. Desde Mercadona recomiendan conservarlo entre 0 y 5 grados y hay que consumirlo antes de 48 horas. 

En los comentarios, muchos se fijan en el precio y hablan del gusto que les supone hacerse ellos mismos sus propios platos: "Con lo bonito que es hacerlas tomando una copita de vino, mientras escuchas música". 

Otro asegura: "Seguro que voy y en mi merca no lo hay". Y otros señalan que sí las probarán: "Me salvan de hacerlas ya que llevan dos horas". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 