Larry, el estadounidense obsesionado con España, sorprende al hacerse una foto con este político y apoyarlo públicamente

Larry Shy se ha hecho conocido en redes sociales por su profundo amor a España. Lo primero que se supo de él es que tenía tatuajes con cosas típicas del país como El Corte Inglés, tapas o el toro de Osborne. Algo que llamó la atención hasta al chef José Andrés.

De hecho, Larry se define en sus perfiles como "americano que ama España" y la mayoría de sus publicaciones se basan en compartir contenido relacionado con comidas, paisajes y la forma de vida española.

Ahora, muchos se han llevado una decepción al ver cómo Larry se ha hecho una foto con Santiago Abascal y le ha mandado un mensaje público desde lo que parece un lugar de Extremadura, región en la que está el líder de Vox de campaña electoral.

"Ha sido un honor conocerte Santi Abascal" Larry Shy

"Ha sido un honor conocerte Santi Abascal. It was an honor to meet you. Viva España #onlyspaincandoit", ha afirmado el redes sociales Larry, donde ha recibido cientos de respuestas de todo tipo.

"¿Y qué es lo que te gusta de este señor? Pregunta seria", "Se me cayó un ídolo", "Prepare yourself, 50% of your fans are going to unfollow you [prepárate, el 50% de tus fans te va a dejar de seguir]", "Hasta esta foto, ibas bien" y "Si a lo bien que me caes tú le restas lo mal que me cae él, es un like por los pelos" son algunos de los mensajes que le han dejado.

Otros le dan la enhorabuena por apoyar a Abascal: "Menuda foto que se ha sacado Abascal contigo. Qué suerte ha tenido", "Qué suertudo, Larry. Gracias por todo, hermano" y "Has tenido el honor de conocer a quien más ama España de todos nuestros políticos".

Tiene la bandera en casa

En uno de sus vídeos más virales en redes, Larry compartió la reacción de su mujer cuando vio que había puesto una bandera de España dentro de casa.

"La bandera española ahí es apropiada, ¿qué problema hay con eso? Es hermosa", dijo en su vídeo subido a TikTok, donde además llamó la atención la camiseta que tenía puesta: la del Granada Club de Fútbol. "He investigado y la bandera española es apropiada en cualquier lugar", le dijo a su mujer.