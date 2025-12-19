Amama dice que 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama sin ser informadas a tiempo: Moreno habló de 23

La asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla, Amama, ha aportado unos datos que enmiendan la plana al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Según sus investigaciones, 306 mujeres desarrollaron cáncer de mama sin ser informadas a tiempo por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mientras que el mandatario del Partido Popular habló de 23.

Vamos con los antecedentes: durante la presentación de su libro Manual de convivencia en Barcelona, hace una semana, Moreno dijo que eran 2.317 mujeres las víctimas de la crisis de los cribados, es decir, aquellas a las que el SAS no avisó o avisó hasta con dos años de retraso de que su mamografía había arrojado un resultado dudoso, no concluyente. "De medio millón de cribados de cáncer de mama que hacemos al año, tuvimos un problema con 2.713 mujeres en una jefatura de servicio que se saltó el protocolo y no informó a las que tenían un diagnóstico no concluyente, que no se sabe, que hay que hacer una segunda prueba... Afortunadamente ya se le ha hecho la prueba a todas y, afortunadamente, prácticamente el 99% de ellas no tiene lesiones tumorales", expuso, lo que proporcionalmente supone que 23 pacientes sí las tendrían.

Tres días más tarde, el consejero de Salud, Antonio Sanz -que tuvo que suplir a Rocío Hernández, dimitida por esta crisis-, compareció ante la prensa y aclaró que ese 1% de mujeres que sí habrían desarrollado un tumor maligno no es un dato oficial del SAS, sino "una media mundial". "Lo que ha venido a trasladar el presidente no es una referencia directa, es una media mundial, que no se aproveche para sacar una conclusión que no es la que el presidente ha trasladado. No ha hablado de las 2.317 mujeres, ha hablado en general", dijo, como cita por ejemplo Eldiario.es.

Ahora es Amama, la asociación que ha liderado estas denuncias, la que pone cifras. Lo ha hecho en un programa especial al respecto emitido ayer por Radio Sevilla de la Cadena SER. Su presidenta, Ángela Claverol, detalló que ya son 306 las mujeres con cáncer de mama a las que no informaron durante meses o años de sus mamografías dudosas desde 2021.

Un dato que reafirma el abogado de esta asociación, Manuel Jiménez, quien ha confirmado también que ya tienen contabilizadas 250 reclamaciones patrimoniales individuales contra la Junta. Ya han presentado 50, presentarán en los próximos días otro medio centenar que ya están firmadas por las víctimas, y ya están preparando otras 150 para principios del año 2026.

Además, el letrado dijo que estas mujeres, a través de Amama, denunciarán a la Junta de Andalucía de nuevo por la modificación de sus historias clínicas porque la Fiscalía, que archivó esta denuncia porque no apreció delitos informáticos, sí vislumbró otro delito en el decreto de archivo, según el letrado.

La Fiscalía determinó que una "avalancha de peticiones" provocó que el sistema dejara de funcionar con normalidad, por lo que considera que el borrado denunciado por la asociación nunca se produjo y nunca hubo delito.

Los testimonios

En la edición especial del programa La Ventana Andalucía no sólo se habló de números, sino de las mujeres que están tras ellos. Afectadas como María, Anabel, Cristina, Amparo, María José, Rosario, Lola, Isabel, Luisa, Macarena, María Rosario, María, Cristina, Macarena, Carmen, Lola, Raquel, Dolores, Manuela y Carmen relataron lo que ha supuesto en su vida no tener la respuesta sanitaria que necesitaban, llegando en algunos casos a desarrollar una enfermedad que pudo prevenirse, frenarse o amortiguarse.

En la SER, la cadena de emisoras de Prisa que desveló el caso, Anabel explica: "No nos pueden tener de esta manera, porque no hemos hecho nada, nos lo han hecho. Nos ha tocado un cáncer, que ya es duro, pero el abandono y la manera en la que estamos por una mala gestión de él...", dice en referencia al presidente Moreno. "Que termine de solucionar el problema que tenemos", pide. Cristina, por su parte, explica cómo pasaron 16 meses desde la prueba sospechosa y nadie la avisó de lo que pasaba en su cuerpo. "Nadie me había dicho nada. Allí se murió la prueba". La aparición de un bulto que ella misma detectó fue lo que la hizo saber lo que pasaba y reclamar.

Amparo pasó por una doble mastectomía. "Por más que preguntaba, nadie me decía nada", explica. Sabe que su prueba fue vista tres meses después de hacerse. "Simplemente, me ignoraron". Luisa, a la que quitaron parte de un pecho o ganglios, cree que a lo mejor podía haberse prevenido esta medida si las pruebas hubieran llegado a tiempo. O María Rosario, al que un médico puso "completada con demora", por los retrasos sufridos. Le dijo que tuvo suerte porque su tumor no fue agresivo.

Puedes escuchar todos los testimonios aquí: