Su madre viene de Argentina, va por primera vez a Mercadona y su reacción no deja de compartirse

La madre de la creadora de contenido argentina @pinchu.travel.food haciendo la compra en Mercadona

La creadora de contenido @pinchu.travel.food, con 184.000 seguidores en TikTok, ha enseñado en sus redes cómo está siendo la primera vez de su madre en España y la está llevando a sitios cotidianos para los españoles como Primark o Mercadona.

El vídeo comprando en Mercadona, cuando su madre apenas llevaba dos horas en España, está arrasando en la red social china con 460.000 reproducciones en poco más de 24 horas.

"¿Qué vas a comprar?", le pregunta a su madre. "No sé. Todo. No sé. Primeras horas. No me alcanza", dice ella sorprendida. "Mi mamá está pensando en comprar una valija [maleta] más pero quiere comprar una más porque se quiere llevar hasta las leches semidesnatadas", explica ella.

Se queda prendada con la gran cantidad de tipos de bombones. "Yo sabía que en este pasillo ibas a estar horas", apostilla ella mientras su madre va recogiendo y analizando paquetes de bombones.

"Mi mamá es fanática de los chocolates, los snacks y todas esas cosas entonces está como en otro planeta", dice de nuevo de la visita de su madre por Mercadona. "Es una locura. Es como el país de, no sé. Estoy en otro mundo", señala ella.

Mercadona y los españoles

La reacción de la madre de @pinchu.travel.food puede sorprender pero no es única. Muchos extranjeros han hecho vídeos comprando en Mercadona y han convertido al gigante valenciano de Juan Roig en un plató donde generar contenido.

En cuanto a los propios españoles, según datos de Worldpanel by Numerator, Mercadona es la cadena de supermercados líder en España con una cuota de mercado del 27,1%.

Según este informe, Mercadona registra su mayor crecimiento en la zona de Levante, donde alcanza un techo de cuota del 34,1%, casi dos puntos más que hace un año. Pero aún hay más.

En términos de compradores Mercadona también arrasa entre los españoles. Un 91% de los consumidores compra alguna vez en el supermercado valenciano, un 57,1% en Carrefour, un 51,9% en Lidl, un 59% en Grupo IFA y un 44,3% en DIA.