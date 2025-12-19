Víctor Manuel habla claro como no lo había hecho nadie y señala lo que le "inquieta mucho" de la figura de Rosalía

El nuevo disco de Rosalía, Lux, que está cosechando excelentes críticas en España y en el extranjero, lo inunda todo. Hasta las entrevistas que les hacen a otros artistas, a los que a menudo les preguntan su opinión por el trabajo de la catalana. Víctor Manuel es uno de los cantantes que se ha pronunciado en las últimas semanas de forma elogiosa sobre la catalana.

El pasado 8 de noviembre, en una charla en RNE, ya dejó claro que Rosalía "tiene cosas muy estimables dentro y, sobre todo, arriesga mucho". Ahora, Víctor Manuel ha vuelto a alabar a la artista, pero ha hecho un matiz importante.

"El disco de Rosalía está muy bien, ella es muy buena, pero me inquieta mucho que guste a todo el mundo, que guste al mismo tiempo a Sánchez, a Feijóo y a la Conferencia Episcopal", ha asegurado en una entrevista en El Periódico.

Lo que dice Víctor Manuel es literal, ya que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha premiado a Rosalía por su disco Lux en la 56 edición de los Premios ¡Bravo! 2025. Luis Argüello, presidente de los obispos, ya había manifestado en la Asamblea Plenaria que Lux habla del "giro católico" que a su juicio está viviendo la sociedad.

"El arte no es neutral"

A raíz de esas palabras, el periodista le ha preguntado a Víctor Manuel si no es positivo que, al menos en algo, todo el mundo esté de acuerdo. Él ha sido sincero: "Es que no me lo creo. Y yo no estoy en contra de la polarización. Yo quiero estar polarizado. Yo quiero estar en frente de Abascal".

"No tengo ninguna intención de comprender a un señor que se pone enfrente y que está negando cosas que para mí son buenas y ciertas. El arte no es neutral, destila ideología. Jorge Ilegal decía que si eres honesto tienes que estar peleado con alguien. Es ley de vida", ha subrayado.

"Conexión entre el vacío y la divinidad"

Rosalía ha explicado en las últimas semanas cómo ve ella la religión: "Como artista, hay una conexión entre el vacío y la divinidad. Si tú haces espacio, quizá Alguien que está por encima de ti puede llegar y pasar a través de ti. Yo tengo un deseo que sé que este mundo no lo puede satisfacer".

"Dios es el único que puede llenar los espacios si tú tienes la predisposición, la actitud y la manera de abrirte para que eso pueda pasar. Me gusta la idea de vivir en clausura, como una monja", dijo en el podcast Ràdio noia.