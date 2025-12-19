Trump anuncia los 'Juegos Patrióticos' de EEUU y hay hambre de saber a quien le tocó el Distrito 13

Cada distrito, perdón, cada estado deberá aportar dos tributos, perdón, a un joven y una joven como participantes. Se tratará de una lucha, perdón, una competición en la que primarán las habilidades físicas y atléticas como la destreza y la fuerza. Será retransmitida en directo como un gran evento que durará varios días y del que se alzarán dos supervivientes, perdón, ganadores.

Esta es la premisa con la que nace la última idea de la Administración Trump, los Patriotic Games (Juegos Patrióticos) de EEUU. Y a la que, tanto la oposición política como numerosos usuarios de redes sociales, han equiparado a una suerte de Los Juegos del Hambre. Se trata de la novela de la escritora Suzanne Collins que fue llevada a la gran pantalla en forma de una trilogía protagonizada por Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne) y Josh Hutcherson (Peeta Mellarck).

En dicha saga se retrata una distopía fascista en la que una dictadura resultante de una guerra civil domina con mano de hierro a Panem (territorio que engloba a Norteamérica). Cada año, para conmemorar la paz resultante de la victoria del régimen se realizan estos juegos, una suerte de batalla de supervivencia o battle royale en el que los participantes luchan a muerte hasta que solo queda uno vivo -o dos, pero eso roza el spoiler-. Las comparaciones de esta ficción con la idea de Donald Trump han aflorado con fuerza.

¿En qué consistirán realmente los 'Patriotic Games' (Juegos Patrióticos) de Donald Trump?

Aunque ya había dado un adelanto en un mitin en Iowa hace unos meses, Trump ha dado más detalles de esta competición que quiere sumar al resto de actos, eventos y homenajes que se enmarcan en un 2026 en el que se conmemora el 250º aniversario de la fundación de EEUU -por ejemplo, erigir un Arco del Triunfo en Washington, con el pretexto de que son el único lugar importante del mundo que no tiene uno-.

La idea de esta competición deportiva pasa por reunir a los mejores atletas de la educación secundaria estadounidense y ponerlos a competir en distintas pruebas y disciplinas deportivas que conformen "un evento atlético sin precedentes". Trump no ha desaprovechado la oportunidad de presumir de su agenda contra el colectivo trans y ha 'ironizado' -se ha mofado- al señalar que "os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres".

Los demócratas, que continúan con una ofensiva permanente filtrando periódicamente más imágenes comprometedoras de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein, no han dudado en utilizar esta idea como arma política arrojadiza. En su cuenta de X -antes Twitter- han publicado un vídeo con el extracto de la película de Gary Ross en la que se recoge la presentación de Los Juegos del Hambre: "Así se decretó que, cada año, los diversos distritos de Panem ofrecerían, en homenaje, a un joven y una joven para luchar hasta la muerte en un espectáculo de honor, valentía y sacrificio".

Ironías aparte, alcen tres dedos al cielo hasta que vuelvan a escuchar el canto del sinsajo.