Una mujer predijo que los Estopa darían las Campanadas y el presidente de TVE desvela que se inspiró en ella

Televisión Española jugó al despiste con los presentadores de las Campanadas después de que Andreu Buenafuente anunciara que no podría estar en la Puerta del Sol en la noche del 31 de diciembre. Ni el cómico catalán ni su mujer, Silvia Abril, serán finalmente los elegidos para este evento, que con la emisión del pasado año, con David Broncano y Lalachús, la cadena pública reunió a 4,8 millones de espectadores.

Tras muchos rumores y alguna exclusiva fallida que algunos medios dieron credibilidad, TVE finalmente desveló que los presentadores de las Campanadas serán los Estopa y Chenoa. Una pareja muy musical, que competirá contra Cristina Pedroche y Alberto Chicote, dos clásicos ya en Antena 3.

El misterio que guardó TVE con mucho celo dio lugar a una serie de especulaciones sobre la identidad de los encargados de despedir el año. El programa ¡Anda ya!, de Los40, salió a la calle la semana pasada para preguntar a la gente quién le gustaría que diera las Campanadas en la cadena pública.

Y una mujer acertó de lleno al decantarse por los hermanos Muñoz como su opción favorita. "En todo caso, los Estopa", afirmó ante el micrófono de Dani Moreno, El Gallo, que se mostró muy sorprendido por su idea. "Oye, te lo compro", dijo el presentador de ¡Anda ya!.

"Me habéis pillado"

Ese momento lo han rescatado ahora en el programa de Los40, donde han asegurado que esta mujer predijo que serían los Estopa quienes darían las Campanadas en TVE. "Yo recuerdo decir 'ostras, qué buena idea'", ha contado Cristina Boscá esta mañana en ¡Anda ya!.

"A lo mejor nos estaba escuchando algún directivo de Televisión Española y dijo pero qué buena idea, por favor", ha rematado la presentadora catalana. "Lo mismo somos los causantes de esto", ha dicho Dani Moreno.

El programa de Los40 ha preguntado por ello al presidente de RTVE José Pablo López a través de su cuenta de X: "Confiésalo, nos escuchas en secreto". El directivo malagueño ha reconocido, en tono de broma, que recogió la propuesta de esta mujer. "Me habéis pillado. Pero yo lo hago para espiaros", ha contestado.