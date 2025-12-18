Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Feijóo rectifica tras su salida del tiesto con los andaluces y ahora dice que saben contar y "cantar"
Virales
Virales

Feijóo rectifica tras su salida del tiesto con los andaluces y ahora dice que saben contar y "cantar"

"Demuestra el arte que tenéis".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Alberto Núñez Feijóo en los Princesa de Asturias 2025Getty Images

Alberto Núñez Feijóo fue noticia este martes después de decir que los andaluces "no saben contar". Una frase que rápidamente se le volvió en contra, provocando la respuesta de varias personalidades de Andalucía o con raíces andaluzas, como Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Ahora, dos días después, ha rectificado en su cuenta de X. 

El líder del PP ha respondido a una publicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha compartido un video donde los parlamentarios populares cantan el famoso villancico Los peces en el río. "Aprobamos los Presupuestos para 2026 y damos la bienvenida a la Navidad con alegría", ha comentado, presumiendo de su gestión al frente de la Junta.

Feijóo ha aprovechado la ocasión para felicitar a su compañero de partido, y de paso, intentar cerrar su última polémica. "Juanma, el villancico demuestra que sabéis cantar. Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis CONTAR", ha escrito en su cuenta de X, en una referencia clara a su salida de tono de este martes.

"Demuestra el arte que tenéis"

"La forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis", ha rematado. El pasado martes, Feijóo quiso presumir de Galicia, pero la jugada le salió mal.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", dijo durante su intervención en la cena de Navidad del PP. "Tiene menos luces que las Cuevas de Nerja", comentó Ramón Espinar en X, donde Alejandro Sanz también le reprochó sus palabras.

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", comentó el artista madrileño, que pese a haberse criado en el barrio de Moratalaz tiene fuertes vínculos con Andalucía a través de su padre, natural del municipio gaditano de Algeciras.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 