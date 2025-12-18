Feijóo rectifica tras su salida del tiesto con los andaluces y ahora dice que saben contar y "cantar"

Alberto Núñez Feijóo fue noticia este martes después de decir que los andaluces "no saben contar". Una frase que rápidamente se le volvió en contra, provocando la respuesta de varias personalidades de Andalucía o con raíces andaluzas, como Pablo Alborán y Alejandro Sanz. Ahora, dos días después, ha rectificado en su cuenta de X.

El líder del PP ha respondido a una publicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha compartido un video donde los parlamentarios populares cantan el famoso villancico Los peces en el río. "Aprobamos los Presupuestos para 2026 y damos la bienvenida a la Navidad con alegría", ha comentado, presumiendo de su gestión al frente de la Junta.

Feijóo ha aprovechado la ocasión para felicitar a su compañero de partido, y de paso, intentar cerrar su última polémica. "Juanma, el villancico demuestra que sabéis cantar. Que aprobéis los Presupuestos demuestra que sabéis CONTAR", ha escrito en su cuenta de X, en una referencia clara a su salida de tono de este martes.

"Demuestra el arte que tenéis"

"La forma en la que habéis recibido en Andalucía una broma hecha por un gallego en una cena de Navidad en Madrid demuestra el arte que tenéis", ha rematado. El pasado martes, Feijóo quiso presumir de Galicia, pero la jugada le salió mal.

"Tenemos los mayores kilómetros de costa de España. Ya sé que los andaluces no están de acuerdo, pero no saben contar", dijo durante su intervención en la cena de Navidad del PP. "Tiene menos luces que las Cuevas de Nerja", comentó Ramón Espinar en X, donde Alejandro Sanz también le reprochó sus palabras.

"Un dos tres, cuatro cinco seis, siete ocho, nueve diez. Un dos. Así se cuenta en Andalucía", comentó el artista madrileño, que pese a haberse criado en el barrio de Moratalaz tiene fuertes vínculos con Andalucía a través de su padre, natural del municipio gaditano de Algeciras.