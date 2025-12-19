Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vicente Vallés avisa a Feijóo de lo que le espera si llega a presidente y le recomienda este libro
Vicente Vallés avisa a Feijóo de lo que le espera si llega a presidente y le recomienda este libro

Para Pedro Sánchez sugiere 'Cien años de soledad'. 

Los libros son uno de los regalos más habituales de la Navidad y por ello es muy habitual en estas fechas ver listas y recomendaciones de lecturas en los medios de comunicación. El periodista Vicente Vallés, quien recientemente ha publicado la novela La caza del ejecutor, se ha atrevido a sugerir lecturas a dos de los políticos más importantes de nuestro país

El presentador de la edición de la noche de Antena 3 Noticias ha concedido una entrevista a la revista Esquire donde habla de su última novela, también de espías. Preguntado por si la presentará al Premio Planeta, Vallés no tiene dudas: "Para el 2026 ya es imposible porque yo tardo mucho en escribir novelas"

Al hilo de sus lecturas de cabecera, el periodista madrileño se atreve a recomendar una novela a Pedro Sánchez, y otra, a Alberto Núñez Feijóo. Vallés cree que la política es una actividad solitaria "aunque estés muy rodeado de gente". 

Por este motivo, para el presidente del Gobierno, el periodista recomienda Cien años de soledad, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien falleció en 2014. "Estoy seguro que ya lo ha leído", apunta.

"Encontrará algunas de las claves"

En clave también política, para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Vicente Vallés apuesta por una novela que vuelve a estar de actualidad tras su adaptación audiovisual. Se trata de Anatomía de un instante, escrita por Javier Cercas y publicada en 2009. 

"Para alguien que aspira a alcanzar el poder máximo en este libro encontrará algunas de las claves de lo difícil que es ser Presidente del Gobierno y de la cantidad de presiones con las que va a tener que lidiar si alcanza ese cargo", afirma el escritor de La caza del ejecutor

Precisamente, de la novela que Vallés recomienda a Feijóo se habló mucho recientemente después de que el propio líder del PP la trajera a colación en el Congreso de los Diputados. En su réplica a Pedro Sánchez, se lío y le dijo que se iba a rodar una serie sobre él y que se iba a llamar "Anotop at".

Su metedura de pata fue un intento por hacer un juego de palabras con la serie basada en el libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, que trata sobre el fallido golpe de estado del 23 de febrero de 1981 liderado por Antonio Tejero, Jaime Milans del Bosch y Alfonso Armada.

