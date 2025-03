Odia las bodas pero dice que se va a casar: hay dos razones de peso que interesan a todo el mundo

La usuaria de TikTok @ytusinfiltro se hizo famosa hace un tiempo por un vídeo en el que contaba por qué no iba a bodas. Ahora ha dado que hablar con otro en el que cuenta por qué, aunque odia las bodas, sí se quiere casar. Y tiene sentido.

"Ya dije en su día que odio las bodas pero me voy a casar. No ahora pero algún día me quiero casar. Y no por amor. Me casaré enamorada de la persona pero será un tema estratégico", ha empezado diciendo.

Lo primero, por los 15 días de vacaciones retribuidas por casarte y lo segundo por la pensión de viudedad: "Si yo quiero a alguien no necesito demostrarlo delante de todo el mundo. Si yo la palmo antes no es que te quiero que te quedes con todas mis cosas sino que quiero que le saques al Estado todo lo que puedas en mi nombre".

Dice por último que igual "puede sonar frívolo" pero que hay que ser inteligentes. Tiene la duda de si también tiene algún beneficio en Hacienda por lo que sólo lo deja en esas dos razones.

En los comentarios le matizan: "No hace falta casarse, que después divorciarse es un jaleo y carísimo!!! Hazte pareja de hecho, tienes los mismos derechos y si te separas solamente es un trámite. De nada!!!".